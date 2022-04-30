Згадати хоча б проміжок з 2015-го по 2019-тий роки, коли для Білорусі було все набагато краще в цьому плані.

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Лукашенко – ненадійний союзник

В Кремлі чудово розуміють, що Лукашенко – дуже паршивий та ненадійний союзник, а кращого у них немає. Але так само росіяни розуміють, що повернутися до колишньої моделі стосунків із Заходом білоруському самодержцю вже жодним чином не вдасться.

Тому, з одного боку Путін мінімально буде і надалі підтримувати режим Лукашенка, не даючи в такий спосіб провести політичний транзит і розморозити відносини із Заходом.

З іншого боку, Росія зацікавлена в тому, щоб залишити якусь кількість своїх військ на території Білорусі, щоб позбавляти Лукашенка зовнішньополітичної суб'єктності.

Такі рухи білоруської сторони для Росії не секрет. Вона знає, як діяти в подібних ситуаціях.

Путін хоче тримати війська на території Білорусі / Фото Getty Images

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Білорусь – не сторона конфлікту

Є доповідь ОБСЄ, в якій констатується, що Білорусь не є стороною конфлікту. Головна ідея в тому, що немає жодних білоруських офіційних осіб, які ухвалюють рішення, що впливали б на війну – такі особи є лише в Росії та Україні.

Відповідно, якщо у країні немає фігур, що своїми рішеннями впливають на війну, то ця країна не сторона, а співучасник.

Це як у кримінальному злочині – є злочинець, а є його спільник, який надає йому своє майно для вчинення злочину.

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