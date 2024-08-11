Мог получить какой-то "пряник" от Кремля: что стоит за новым заявлением Лукашенко по Украине

На фоне "прорыва" границы в Курской области России самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд абсурдных заявлений. В частности, о противодействии вероятной провокации Вооруженных Сил Украины на белорусской территории.

В разговоре с 24 Каналом руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сказал, что заявления белорусского узурпатора могут быть результатом договоренностей с Кремлем. Отметим, что минобороны Беларуси перебрасывает военную технику к украинской границе.

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"Возможно, Лукашенко получил какой-то "пряник" для того, чтобы делать такое заявление. Он ничего просто так делать не будет. Другим фактором относительно такого заявления может быть Китай", – сказал Клочок.

Помогут ли войска ОДКБ уладить ситуацию

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в панике пригрозила, что Кремль обратится к мировому сообществу. Впрочем, многолетняя политика Владимира Путина привела к тому, что Россию мало кто поддерживает, или вообще верит ей.

Однако стоит учитывать фактор Организации договора о коллективной безопасности. Тем более Александр Лукашенко после того, как началась операция в Курской области, общался с руководителями министерства внутренних дел стран ОДКБ в Минске. Самопровозглашенный президент Беларуси призвал членов ОДКБ помочь стране-агрессору.

Был один факт использования войск ОДКБ в Казахстане. Когда там были беспорядки, то президент Касым-Жомарт Токаев попросил ввести войска. Но они не были причастны к стабилизации ситуации,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Он отметил, что ОДКБ не стало аналогом НАТО. К тому же когда вопрос касается войны России против Украины, то члены ОДКБ осторожно себя ведут.

Также Лукашенко отметил, что ни в коем случае не хочет поставить под сомнение сотрудничество стран-участниц ОДКБ с США. Потому что страны Центральной Азии, в частности Казахстан, Армения, активно сотрудничают с Соединенными Штатами. Даже проводят совместные военные учения.

"Мы это уже прошли в начале полномасштабного вторжения. Сегодня эти страны поняли, что они могут не участвовать в войне против Украины на стороне Владимира Путина и им за это ничего не будет", – добавил Клочок.