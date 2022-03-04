Лукашенко подписал решение референдума об изменениях в Конституцию Беларуси

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал решение республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.

Такая процедура предусматривается статьей 74 Конституции. Церемонию подписания транслировал ряд белорусских СМИ.

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Ранее ЦИК сообщила, что за принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали свыше 4,4 миллиона граждан, что составило 82,86% тех, кто голосовал. Против принятия поправок проголосовали 12,78% участников референдума.

Зачем в Беларуси провели референдум

Напомним, что еще 27 февраля Беларусь провела "референдум" о внесении поправок в Конституцию Республики. Как пишет Forbes, изменить ее Лукашенко обещал после протестов в 2020 году. В бюллетене был лишь один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения к Конституции Республики Беларусь?".

Что за этим стоит:

Лукашенко готовит правовую базу будущего транзита. Вместо передачи всей полноты власти наследнику он расширит права Всебелорусского народного собрания (ВНС).

За проектом новой Конституции, этот орган сможет отменять решения других органов власти, объявлять импичмент президенту, назначать членов Центризбиркома, судей Верховного и Конституционного судов, вносить в парламент законы, назначать референдумы и тому подобное.

Лукашенко получит возможность баллотироваться еще дважды по истечении этого срока. Это может обеспечить ему правление до 2035 года. После этого Лукашенко сможет возглавить ВНС и сохранить свое влияние.

Также новая Конституция защищает его от преследования – согласно ей бывших президентов нельзя привлекать к ответственности за совершенные преступления.

Кроме того, Беларусь намерена отказаться от безъядерного статуса.

Добавим, что на украинские города продолжают падать ракеты российских оккупантов. Захватчики выпустили уже более 480 снарядов. Известно, что из них 70 прилетели на нашу землю с территории Беларуси.

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