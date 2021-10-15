Приостановку действия соглашения ранее инициировал сам самопровозглашенный президент Лукашенко.

Важно Шантажируют детьми: в Польшу из Беларуси пыталось попасть рекордное количество мигрантов

В пресс-службе Лукашенко заявили, что документ о прекращении действия соглашения подготовило белорусское правительство. Сделали это в ответ на "недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси".

Что предусматривает соглашение о реадмиссии

Документ определяет механизм передачи, принятия и возвращения лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. Ее подписали еще в январе 2020 года. Произошло это после того, как режим Лукашенко захватил Беларусь и белорусы начали массово выезжать из страны. Правда, не всегда они делали это в легально.

Тогда правительства Литвы, Латвии и Польши были вынуждены ввести чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. При этом Минск обвинял европейских соседей в "жестоком" обращении с мигрантами и нарушении прав человека.

Стоит понимать! Согласно соглашению о реадмиссии, страны должны были передавать друг другу граждан, которых поймали при нелегальном пересечении границы. Однако с лета 2021 года Беларусь практически перестала выполнять условия соглашения.

Миграционный кризис

Режим Лукашенко после санкций со стороны ЕС спровоцировал миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Поэтому в приграничных районах этих стран даже объявили чрезвычайное положение.

А Польша уже начала строительство стены на границе с Беларусью. Это же сделает и Литва. Такие меры нужны, чтобы остановить нашествие нелегальных мигрантов.