Призупинення дії угоди раніше ініціював сам самопроголошений президент Лукашенко.

Важливо Шантажують дітьми: до Польщі з Білорусі намагалася потрапити рекордна кількість мігрантів

У пресслужбі Лукашенка заявили, що документ про припинення дії угоди підготував білоруський уряд. Зробили це у відповідь на "недружні дії, вжиті ЄС і його державами-членами щодо Білорусі".

Що передбачає угода про реадмісію

Документ визначає механізм передачі, прийняття та повернення осіб, які порушили умови в'їзду, перебування і проживання. Її підписали ще у січні 2020 року. Сталося це після того, як режим Лукашенка захопив Білорусь і білоруси почали масово виїжджати з країни. Щоправда, не завжди вони робили це у легально.

Тоді уряди Литви, Латвії та Польщі були змушені ввести надзвичайний стан в районах, що межують з Білоруссю. При цьому Мінськ обвинувачував європейських сусідів у "жорстокому" поводженні з мігрантами та порушенні прав людини.

Варто розуміти! Згідно з угодою про реадмісію, країни мали передавати один одному громадян, яких спіймали при нелегальному перетині кордону. Однак з літа 2021 року Білорусь практично перестала виконувати умови угоди.

Міграційна криза

Режим Лукашенка після санкцій з боку ЄС спровокував міграційну кризу на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Через це у прикордонних районах цих країн навіть оголосили надзвичайний стан.

А Польща вже почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Це ж зробить і Литва. Такі заходи потрібні, аби зупинити навалу нелегальних мігрантів.