Лукашенко померещилась ядерка на западных самолетах: диктатор хочет зеркально ответить

Самопровозглашенный президент Беларуси не перестает удивлять своими заявлениями. В этот раз он убеждал главу российского МИДа, что на западных границах Беларуси якобы испытывают авиацию для применения ядерного оружия.

Слова самопровозглашенного президента распространяют провластные белорусские СМИ. Однако объяснить, кто именно проводил тренировку авиации, предназначенной для ядерного оружия и откуда такая информация, Лукашенко не уточнял.

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Лукашенко заявляет, что Запад планирует ядерный удар

По словам самопровозглашенного президента, Запад якобы хочет нанести ядерный удар. Конечно, ядерного шантажа со стороны Кремля Лукашенко не видит, а наоборот, подыгрывает.

Белорусский диктатор хотел бы "зеркально ответить" неизвестному врагу на Западе, но ядерного оружия у него нет.

Они ведь летают, тренируются. Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда нужно. Так что мы еще зеркально не отвечали. Склады ядерных боеприпасов в России, у нас их нет,

– заявил Лукашенко.

В то же время, Лавров соглашался с вбросами Лукашенко и заявил, что Запад якобы нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Хотя глава российского МИДа забыл, что Лукашенко и Путин обсуждали перспективы ядерного вооружения Беларуси.

Путин и Лукашенко занимаются ядерным шантажом

В ходе встречи с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко российский диктатор Владимир Путин заявил о предоставлении Беларуси партии комплексов "Искандер-М". Путин акцентировал, что они могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы. Однако конкретно о предоставлении ядерных боеприпасов Беларуси речь не шла, но такую возможность не исключают.

В то же время Лукашенко заявил о якобы оборудовании странами НАТО своих самолетов ядерным оружием. Поэтому он попросил Путина сделать то же самое для Беларуси.

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