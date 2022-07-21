лукашенко в очередной раз заговорил об уходе от власти – на этот раз вспомнил о войне в Украине

Самопровозглашенный белорусский диктатор александр лукашенко снова опозорился на интервью. На этот раз он попытался оправдать войну против Украины, и нежелание покидать свой пост.

Журналист France Press решил пообщаться с белорусским диктатором александром лукашенко. Как и ожидалось, тот выдал такой поток лжи и манипуляций, который никогда не смог бы проговорить хотя бы немного адекватный человек.

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Очередной поток лжи от лукашенко

лукашенко заявил, что остается у власти, потому что это "решение его народа". По его мнению, ему удалось спасти беларусь от судьбы Украины.

Те, кто в 2020 году выходили на улицы, "очухались". Я знаю настроение людей. Если бы я ушел – страна и политика была бы другой. Было бы хуже, чем в Украине,

– заявил самопровозглашенный диктатор.

Не обошлось и без попыток оправдать войну российских оккупантов против нашего государства. лукашенко вполне серьезно считает, что Украине нужно сдаться и принять условия россии. Он свято убежден, что Киев готов пойти на такой шаг, но мешает коллективный Запад. То, что украинцы, в отличие от него и его народа, готовы сражаться за свою независимость, в его маразматические мысли не приходит.

"Что для этого нужно сделать – принять условия россии и пообещать, что на территории Украины никогда не будет оружия, которое будет угрожать россии. Это главное", – сказал он.

Также он просит Запад не предоставлять Украине оружие, которое бьет на 200 – 300 километров, и тогда россия гарантирует безопасность. Ему следует принять другую реальность – с помощью этого оружия ВСУ гарантируют безопасность всему цивилизованному миру от россиян и белорусов.

Кроме того, лукашенко попытался обиженно надуть губки из-за того, что "украинцы оскорбляют и демонизируют путина". Мол, это не было причиной войны, но создавало дурной фон. Как и все диктаторы-трусы, лукашенко и путин не любят выслушивать всю правду о себе.

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