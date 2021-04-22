Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил поделиться своим мнением относительно деятельности украинского гаранта Владимира Зеленского. По мнению белорусского политика, украинскому президенту "следует научиться вести себя дипломатично".

Это заявление Лукашенко сделал во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве. Более того, так самопровозглашенный президент дополнил высказывания Путина.

К теме Путин ответил на предложение Зеленского о "встрече в любой точке на Донбассе"

Лукашенко встретился с Путиным в Москве

Глава Кремля сообщил, что перед встречей с ним, Зеленскому следует встретиться с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего,

– вставил и свои "5 копеек" Лукашенко.

Не нравится и самопровозглашенном президенту Беларуси идея Киева перенести из Минска площадку для переговоров по Донбассу. Лукашенко уверяет, что это "похоронит минские договоренности".

Читайте также Российские войска на границе с Украиной: последние новости о вероятном наступлении

Зеленский обратился к Путину и предложил встречу на Донбассе

Отметим, что именно после встречи с Лукашенко Путин наконец ответил Зеленскому относительно его предложения о встрече на Донбассе. Глава государства-агрессора в очередной раз уверяет, что Россия – не сторона конфликта. Упреки Путина Киеву традиционны – притеснения русского языка, вмешательство в деятельность церкви, разрушение отношений с Москвой.