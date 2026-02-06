"Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась": Лукашенко принесли снюс прямо на заседание

Самопровозглашенному президенту Лукашенко прямо на заседание принесли снюс. Белорусский чиновник рассказал, как им правильно пользоваться.

В сеть попало видео этого инцидента, передает 24 Канал.

Как Лукашенко предлагали снюс?

Чиновник передал снюс Лукашенко, после чего тот спросил, нужно ли его класть под язык.

"И что, под язык кладешь, и голова кружится?.... Интересно", – сказал белорусский диктатор, пытаясь открыть упаковку.

А тогда пожаловался о "наболевшем".

Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась и... от этого самого... от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут,

– выдал Лукашенко.

Справочно. Снюс – это разновидность бездымного табака. Он происходит из Швеции, где очень популярен. Его употребляют, поместив под верхнюю губу. Всюду Евросоюзе, кроме Швеции, продажа снюса с табаком запрещена.

На предложение помочь открыть снюс он отказался, добавив, что пока не будет закладывать, чтобы успокоиться.

Чиновник, согласился, что это действительно успокаивает.

Ну, главное, чтобы ты уже не начал "успокаиваться" этим,

– ответил Лукашенко.

Лукашенко предложили снюс: смотрите видео

