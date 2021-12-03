Останнім часом Лукашенко зробив одразу кілька гучних антиукраїнських заяв. Він відверто підтримав російську агресію проти України та пригрозив, що й сам може взяти участь у загарбницькій війні проти нашої держави.

К теме Лукашенко заявил, что в ближайшее время возле украинской границы будут бряцать оружием

Лукашенко відверто погрожує Україні

Під час наради з керівництвом міністерства оборони Білорусі Лукашенко заявив, що в разі чергового загострення на Донбасі Білорусь не залишиться осторонь. Він також натякнув, що країна може взяти участь у конфлікті на боці Росії.

Фактично номінальний лідер Білорусі погрожує Україні агресією за спробу навести у нас конституційний лад, адже і Білорусь, і Росія визнають ОРДЛО українською державою.

Недружні заяви з Мінська лунають вже не вперше. Однак втягнути свою державу у війну проти України диктатор раніше не погрожував. Такі заяви, звісно, остаточно унеможливлюють подальші переговори щодо Донбасу у Мінську.

Якщо до цього якась невелика ймовірність повернення діалогу на мінський майданчик ще існувала, то після погроз Лукашенка взяти участь у бойових діях проти нашої країни про це не може й мовитися.



Олександр Лукашенко погрожує Україні агресією / Фото Getty Images

Вимоги Кремля – понад усе

Втім, на цьому Лукашенко не зупинився. У своєму інтерв'ю з одіозним російським пропагандистом він назвав Крим "де-юре та де-факто російським".

Такі відверто агресивні заяви у бік України, яких білоруський лідер раніше собі не дозволяв, свідчать про його остаточну втрату самостійності.

Узнайте больше Де-факто и де-юре: Лукашенко назвал Крым "российским"

З 2020 року, коли Лукашенко програв вибори опозиції та силою придушив протести, він вже не належить сам собі. Його режим тримається на російських багнетах, а економіка не працює без російських дотацій, тому простору для маневру у нього майже не залишилось.

У Лукашенка більше немає вибору. Він вимушений виконувати вимоги Кремля. Навіть ті, які раніше ігнорував.

Поки що пролунали лише слова. Юридично Білорусь Крим не визнавала, але цілком можливо, що Лукашенка дотиснуть й до цього. Після безглуздого перфомансу з мігрантами він, напевно, отримає нові санкції, тож стане ще більш залежним від "московських покровителів".

Саме вони вміло підбурюють диктатора на нові божевільни кроки й таким чином ще більше погіршують його становище.



Російська влада стала "опорою" для Лукашенка / Фото Getty Images

Чому заява про Крим пролунала саме зараз

Також зрозуміло, чому агресивні заяви Лукашенко пролунали саме зараз. Москва провокує остаточне розірвання економічних стосунків між Україною та Білоруссю, які, попри все, продовжують існувати.

Через енергетичну кризу, спровоковану Росією, Україна у 2021 році відчуває нестачу енергоресурсів і наразі вимушено закуповує електроенергію в Білорусі.

Зрозуміло, що після таких заяв Лукашенка питання цих закупівель заграє новими барвами.

К теме Лукашенко слетел с катушек: заговорил о фашизме в украинской армии и "случайном Зеленском"

Усе через те, що Україна постає перед вибором – імпортувати електроенергію у відверто ворожої країни, яка не визнає нашої територіальної цілісності, чи повністю припиняти стосунки з нею та отримати енергетичну кризу.

На жаль, Білорусь Лукашенка поступово стає джерелом загрози для нашої країни та народу. Жити далі треба з усвідомленням цього факту. Зокрема, дбаючи про економічну безпеку.