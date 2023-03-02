Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, белорусского диктатора встретили в Пекине как самого дорогого гостя. В то же время Владимир Путин не может дозвониться до Си Цзиньпина.

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"Это бомбезный прием. Лучшие залы, рядом стоит Си Цзиньпин, принимает доклады от всех китайских чиновников. По-моему, это такой троллинг Путина. Си Цзиньпин не хочет взять трубку и поговорить с Путиным", – заметил Жданов.

Военный эксперт вспомнил, что в феврале китайский дипломат Ван И был с визитом в Москве. Путин просил организовать в апреле встречу с президентом КНР, однако дипломат даже не захотел говорить эту тему.

Лукашенко поехал в Китай за новым хозяином

Жданов отметил, что Лукашенко улетел в Пекин, чтобы получить гарантии безопасности. Военный эксперт отвергает версию, что нелегитимный президент преследует цель просить оружие для России.

Лукашенко едет за новым хозяином, за гарантиями безопасности со стороны Китая, за своим личным будущим и Беларуси. Си Цзиньпин принимает Лукашенко как самого дорогого гостя,

– подчеркнул он.

Олег Жданов добавил, что белорусский диктатор очень хитрый. Ведь более 20 лет он обманывает Путина вероятностью создания союзного государства России и Белоруссии.

"Он 20 лет водит за нос Путина союзным государством. До сих пор это государство "СССР 2.0" не возродилось. Путин никак не может уговорить Лукашенко на главную подпись", – сказал эксперт.

Жданов о визите Лукашенко в Китай: смотрите видео

Китай и Беларусь имеют много общего

Жданов отметил, что Лукашенко действительно может получить определенные гарантии от Си Цзиньпина. Китай и Беларусь очень связаны. В частности, страны имеют общее вооружение – ракетный комплекс "Полонез" с дальностью попадания до 200 километров.

Кроме того, как утверждает военный эксперт, Китай успел до начала полномасштабного вторжения построить в Беларуси завод по производству дизельных двигателей для грузовиков. Завод выпускает 20 тысяч двигателей в год.

"Им есть что обсудить. Вы видите, как Си Цзиньпина принял Лукашенко. Очень тепло и дружественно. Чего не скажешь о Путине, который не может добиться даже телефонного разговора лидера Китая", – отметил Жданов.

Визит Лукашенко в Китай: коротко