Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, білоруського диктатора зустріли у Пекіні як найдорожчого гостя. Натомість Владімір Путін не може додзвонитися до Сі Цзіньпіна.

Читайте також Чи допомагатиме Китай Росії: Данілов назвав мету візиту Лукашенка в Пекін

"Це бомбезний прийом. Найкращі зали, поруч стоїть Сі Цзіньпін, приймає доповіді від усіх китайських посадовців. На мою думку, це такий тролінг Путіна. Сі Цзіньпін не хоче взяти слухавку та поговорити з Путіним", – зауважив Жданов.

Військовий експерт пригадав, що у лютому китайський дипломат Ван Ї був з візитом у Москві. Путін просив його організувати у квітні зустріч із президентом КНР, однак дипломат навіть не захотів говорити цю тему.

Лукашенко поїхав у Китай за новим хазяїном

Жданов зазначив, що Лукашенко полетів у Пекін, щоб отримати гарантії безпеки. Військовий експерт відкидає версію, що нелегітимний президент має на меті просити зброю для Росії.

Лукашенко їде за новим хазяїном, за гарантіями безпеки зі сторони Китаю, за своїм особистим майбутнім та Білорусі. Сі Цзіньпін приймає Лукашенка як найдорожчого гостя,

– підкреслив він.

Олег Жданов додав, що білоруський диктатор дуже хитрий. Адже понад 20 років він дурить Путіна ймовірністю створення союзної держави Росії та Білорусі.

"Він 20 років водить за ніс Путіна союзною державою. Досі ця держава "СРСР 2.0" не відродилася. Путін ніяк не може вмовити Лукашенка на головний підпис", – сказав експерт.

Жданов про візит Лукашенка до Китаю: дивіться відео

Китай та Білорусь мають багато спільного

Жданов відзначив, що Лукашенко дійсно може отримати певні гарантії від Сі Цзіньпіна. Китай та Білорусь дуже пов’язані. Зокрема, країни мають спільне озброєння – ракетний комплекс "Полонез" із дальністю влучання до 200 кілометрів.

Крім того, як стверджує військовий експерт, Китай встиг до початку повномасштабного вторгнення побудувати у Білорусі завод з виробництва дизельних двигунів для вантажівок. Завод випускає 20 тисяч двигунів на рік.

"Їм є що обговорити. Ви бачите, як Сі Цзіньпіна прийняв Лукашенка. Дуже тепло та дружньо. Чого не скажеш про Путіна, який не може добитися навіть телефонної розмови лідера Китаю", – зазначив Жданов.

Візит Лукашенка в Китай: коротко