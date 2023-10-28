Как пишут СМИ, Лукашенко решил пригласить Орбана навестить Беларусь. Приглашение премьер-министру Венгрии передали через главу МИД Сийярто.

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Обещает "обсуждение серьезных вопросов"

Собственно, Виктору Орбану Александр Лукашенко передал приглашение через министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто. Последний недавно наведывался с визитом в Минск.

Диктатор из Беларуси утверждает, что готов "к диалогу с европейскими странами". А Орбана он пригласил "для обсуждения серьезных вопросов".

Обратим внимание, что руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши отметил, Орбан приглашение рассмотрит. Сделает он это по возвращении с саммита ЕС в Брюсселе.

Напомним, что недавно Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это подвергли критике в Евросоюзе. Более того, его поведение стало демонстрацией того, что Венгрия попадет во все большее изолирование внутри ЕС.

Сам Виктор Орбан накануне решил сравнить членство в Евросоюзе с советской оккупацией. Это возмутило Эммануэля Макрона, лично ответившего венгерскому премьеру.

Макрон раскритиковал заявление Орбана

Президент Франции подчеркнул, что решение о присоединении к Евросоюзу было суверенным решением Венгрии. Чего не скажешь о московской оккупации в 1956 году.

Она (Венгрия – 24 канал) очень выиграла от этого и продолжает выигрывать с тех пор, как присоединилась. И венгерский народ живет гораздо лучше с тех пор, как присоединился к Европе, но это был суверенный выбор,

– подчеркнул Макрон.

Кроме того, Эммануэль Макрон отреагировал на встречу Виктора Орбана и Владимира Путина в Китае. По словам французского лидера, он не проводит "уроки нравов". В то же время, он попросил премьер-министра Венгрии сначала координировать двусторонние встречи с диктатором из Кремля со всеми членами Евросоюза.