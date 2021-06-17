Лукашенко приказал быть готовыми к быстрой мобилизации

Диктатор Александр Лукашенко хочет, чтобы белорусы по первому его зову быстро мобилизовывались. Так он собирается бороться с "врагом с Запада".

На "местах" белорусы должны знать, что нужно быть готовыми мобилизоваться в тот срок, в который скажет президент. Такое заявление Александр Лукашенко сделал на встрече по вопросам территориальной обороны.

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"Нужно учиться воевать с врагом"

Лукашенко заявил: главам райисполкомов и облисполкомов нужно научиться воевать и нужно "знать каждого человека в лицо". Так он хочет, чтобы мобилизация проводилась за несколько дней, а не месяцев.

Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5 – 6 месяцев мы их отмобилизировали, а если нужно, подняли по тревоге и в течение 3 суток все были уже на местах,

– заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент говорит, что каждый "глава семьи должен уметь защитить себя и семью". Он серьезно заявляет о том, что белорусам стоит противиться давлению Запада и бороться за родную землю.

За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное влияние, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа,

– заявил Лукашенко.

Диктатор считает, что белорусы должны давать отпор, чтобы "в памяти врага он отпечатался на многие годы".

Лукашенко и белорусское оружие