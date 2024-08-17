Такое мнение высказал 24 Каналу политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что вероятно этот вброс Лукашенко сделал по заказу Кремля. Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что воздушное пространство Беларуси нарушили якобы "украинские дроны".

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У Путина мало вариантов

Призыв Лукашенко к мирным переговорам мог быть срежиссирован в России. Кремлю сейчас нужны переговоры с Украиной из-за операции, которую проводит ВСУ на Курщине.

Украина действиями в Курской области весело и решительно десакрализировала Путина, его свору и вообще Россию. Поэтому у российской власти действительно остается очень мало вариантов прилично "отползти" от проигранной войны против Украины,

– отметил политолог.

Поэтому Кремль устами Лукашенко продолжает намекать, что он все равно открыт к переговорам, хотя официально, по его мнению, российские власти будут отрицать это.

"Подмигивает" Китаю и Европе

Однако Лукашенко за эту историю ухватился сам и начал развивать мысль, расставляя свои акценты. Учитывая довоенные прочные контакты Беларуси с Китаем (официальный уровень сотрудничества между Беларусью и Китаем выше, чем между Россией и Китаем), он демонстрирует Пекину, что не хочет воевать.

Кроме того, вероятно, Путин, осознав, что не может использовать ядерное оружие, и все уже знают об этой его слабости, рискнет расширить фронт благодаря Беларуси. Однако белорусы против этого и Лукашенко понимает, что как только такая безальтернативная команда поступит из Кремля, придет конец его власти и ему самому,

– отметил Алексей Буряченко.

Поэтому самопровозглашенный президент Беларуси пытается "подмигнуть" и Китаю, и Европе, что он не хочет выполнять команду из Кремля, которая рано или поздно придет, – участвовать в войне в Украине.

"Лукашенко, как опытный политик, пытается играть со всеми одновременно. Правой рукой "подыгрывает" Кремлю, а левой – посылает сигнал SOS всем остальным", – отметил политолог.

Обратите внимание Лукашенко передает России военную технику из собственных действующих подразделений, – СМИ