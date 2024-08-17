Так думку висловив 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що імовірно цей вкид Лукашенко зробив на замовлення Кремля. Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що повітряний простір Білорусі порушили нібито "українські дрони".

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У Путіна мало варіантів

Заклик Лукашенко про мирних перемовин міг бути зрежисований в Росії. Кремлю зараз потрібні переговори з Україною через операцію, яку проводить ЗСУ на Курщині.

Україна діями у Курській області весело і рішуче десакралізувала Путіна, його зграю і взагалі Росію. Тому у російської влади направду залишається дуже мало варіантів пристойно "відповзти" від програної війни проти України,

– зауважив політолог.

Тому Кремль устами Лукашенко продовжує натякати, що він все одно відкритий до перемовин, хоча офіційно, на його думку, російська влада буде заперечувати це.

"Підморгує" Китаю і Європі

Проте Лукашенко за цю історію вхопився сам і почав розвивати думку, розставляючи свої акценти. Враховуючи довоєнні міцні контакти Білорусі з Китаєм (офіційний рівень співпраці між Білоруссю та Китаєм вищий, аніж між Росією і Китаєм), він демонструє Пекіну, що не хоче воювати.

Крім того, імовірно, Путін, усвідомивши, що не може використати ядерну зброю і всі вже знають про цю його слабкість, ризикне розширити фронт завдяки Білорусі. Проте білоруси проти цього і Лукашенко розуміє, що як тільки така безальтернативна команда надійде з Кремля, настане кінець його владі і йому самому,

– наголосив Олексій Буряченко.

Тому самопроголошений президент Білорусі намагається "підморгнути" і Китаю, і Європі, що він не хоче виконувати команду з Кремля, яка рано чи пізно прийде, – брати участь у війні в Україні.

"Лукашенко, як досвідчений політик, намагається грати зі всіма одночасно. Правою рукою "підіграє" Кремлю, а лівою – посилає сигнал SOS усім іншим", – відзначив політолог.

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