Лукашенко "продает легенду", что Украина атаковала Беларусь 23 февраля – лидер оппозиции

Информация о провокациях Беларуси и России появлялась публично и непублично за месяц. Александр Лукашенко пытался навязать обществу, что Украина планирует нападение.

Так же самопровозглашенный президент хотел "продать свою легенду". Об этом в эфире 24 канала сказал белорусский оппозиционер Павел Латушко.

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Какую историю "продает" Лукашенко

По его словам, уже несколько недель Лукашенко распространял фейки, что Украина планирует направить диверсионные группы, националистов, боевиков, чтобы дестабилизировать ситуацию на границах.

Риторика самопровозглашенного президента нагнеталась. В который раз он начал об этом говорить вчера, 10 марта, собрав генералитет и разговаривая с ним более 2 часов.

Лукашенко хочет спровоцировать белорусскую армию

За это время Лукашенко "продавал" историю, будто националистические наемники двигаются вдоль линии Беларуси с Украиной в ЧАЭС, чтобы использовать грязную ядерную бомбу. Так они хотели спровоцировать белорусскую армию на территорию Украины.

Он сам заявил сегодня (11 марта – 24 канал), что первую атаку совершила даже не Россия, а режим Лукашенко – 23 февраля, нанося несколько ракетных ударов с территории Беларуси по территории Украины,

– подчеркнул Латушко.

Несмотря на то, что риторика Лукашенко выглядит как психиатрическая клиника, которую может воспринимать только человек без интеллекта или с ума, он продолжает "продавать" такую ​​историю в белорусское общество.

Белорусы не купятся на легенду

"Я четко понимаю, что это спланированная операция российских вооруженных сил совместно со спецслужбами Беларуси. Мы знаем о том, что подчиняющиеся Николаю Патрушеву секретариат совета безопасности во главе с генералом Александром Вольфовичем делают все скоординированно", – отметил лидер оппозиции.

Такие действия предпринимают для того, чтобы легендировать перед белорусским обществом, почему Лукашенко вводит вооруженные силы и почему будут умирать белорусские военные.

"Мол, Украина планировала на нас напасть 23 февраля и Украина напала 11 марта. "Продать" это не получится", – сказал оппозиционер.