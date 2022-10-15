Лукашенко продолжает думать, что о завершении войны в Украине "можно договориться за неделю"

Самопровозглашенный президент Беларуси продолжает выдавать "жемчужины". В этот раз он завел разговор о том, что война в Украине зависит от решений Великобритании и США.

Речь идет о том, что эти две страны якобы должны "разрешить" президенту Зеленскому продолжить переговоры с Россией. Об этом сообщают белорусские СМИ.

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"На протяжении недели договоримся": Лукашенко о завершении войны в Украине

Александр Лукашенко в интервью с американским журналистом начал рассказывать очередные басни о роли Запада в ситуации в Украине. Самопровозглашенный белорусский президент заметил, что гибнут невинные люди и призвал остановить "этот конфликт".

"Конфликтом" Лукашенко называет развязанную Россией против Украины войну. Также он утверждает, что о мире можно договориться через неделю.

Всё зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра нужно сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся,

– говорит президент Беларуси.

Лукашенко отмечает, что война – это всегда плохо и нужно немедленно начать искать выход из сложившейся ситуации. Интересно слышать такие утверждения, после угроз белорусского министерства обороны вступить в открытую войну с Украиной.

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Лукашенко считает, что "пришло время Азии"

Владимир Путин и Александр Лукашенко на шестом саммите совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии "запели в унисон" о том, что "время Запада прошло". Азия же должна занять его место.

Лукашенко заявил, что Западу не удалось быть гарантом стабильности после распада СССР. Самопровозглашенный президент утверждает, что действия коллективного Запада образуют риски Третьей мировой войны.

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