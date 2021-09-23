Такое мнение в эфире проекта "Стратегия победы" Олега Климчука на 24 канале озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что российские войска на территории Беларуси угрожают прежде всего самому Лукашенко.

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Угроза для диктатора

"Сегодняшняя политическая ситуация в Беларуси – а именно непризнание Лукашенко – настолько зыбкая, что диктатор проведет каждого российского солдата домой", – заявил Жданов.

Он не оставит ни одного российского военнослужащего на территории Беларуси,

– отметил военный эксперт.

Он также заверил, что сейчас пребывание Лукашенко у власти – это гарантия отсутствия российских войск на территории Беларуси. Такой факт является большим преимуществом для Украины.

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