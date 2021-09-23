Таку думку в ефірі проєкту "Стратегія перемоги" Олега Климчука на 24 каналі озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що російські війська на території Білорусі загрожують насамперед самому Лукашенку.

Читайте інтерв'ю Кремль нав'язує Білорусі свої комплекси, – інтерв'ю з військовим експертом Олегом Ждановим

Загроза для диктатора

"Сьогоднішня політична ситуація у Білорусі – а саме невизнання Лукашенка – настільки хитка, що диктатор проведе кожного російського солдата додому", – заявив Жданов.

Він не залишить жодного російського військовослужбовця на території Білорусі,

– наголосив військовий експерт.

Він також запевнив, що наразі перебування Лукашенка при владі – це гарантія відсутності російських військ на території Білорусі. Такий факт є великою перевагою для України.

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