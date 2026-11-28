Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился проверить готовность так называемого "народного ополчения". В частности, добровольцам в Гродненской области, граничащей с Литвой, выдали автоматы АК-74 и организовали стрельбы.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Что известно о учениях в Беларуси?

В программе сборов предусмотрены стрельбы, обучение тактической медицине и отработка тактических действий. Известно, что в одной из областей также проводятся учения с беспилотниками.

Заместитель государственного секретаря Рады безопасности Беларуси Андрей Горбатенко рассказывает, что "народное ополчение" является одним из элементов безопасности Беларуси. Их главная задача – якобы следить за внутренним порядком в случае введения военного положения в своих регионах.

Известно, что учения "ополчения" планируется провести и в Витебской области, расположенной рядом с Литвой и Латвией. К тому же Лукашенко подписал указ, согласно которому такие сборы будут проводиться ежегодно. На время их проведения добровольцы будут иметь статус военнослужащих.

Напомним, недавно Лукашенко поставил под сомнение аргумент Путина, что Украина якобы должна принадлежать России из-за исторического прошлого. Он привел пример того, что когда на территории РФ были монголы, и спросил, должна ли в этом случае Россия отдать свою землю Монголии. При этом Беларусь продолжает помогать РФ в войне против Украины.