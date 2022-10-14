Лукашенко проводит скрытую мобилизацию и вроде бы ввел "режим контртеррористической операции"

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, похоже, решил провести скрытую мобилизацию. Она будет проходить под видом проверки военной годности.

Как заявили белорусские СМИ, решение о мобилизации в Беларуси уже было принято.

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По данным издания, Лукашенко якобы принял принципиальное решение провести в Белоруссии скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей.

В Беларуси якобы был введен режим контртеррористической операции

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью росСМИ заявил, что Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами и уже ввел режим контртеррористической операции.

Официальной информации о введении в Белоруссии режима контртеррористической операции нет. Однако российские СМИ уже активно распространяют новость о том, что КТО в Беларуси уже началась.

Также он сказал, что получил информацию, что со стороны "отдельных сопредельных государств планируются провокации". Они связаны почти с захватом отдельных участков территории Беларуси. Владимир Макей также вспомнил о вопросе безопасности, который "висит над головой". Он подчеркнул: если мы не остановимся, это точно дойдет до Третьей мировой войны. Что ж, действительно если Россия и Беларусь не остановится, полет фантазии Путина может зайти слишком далеко.

В лучших традициях российской пропаганды Макей наговорил глупостей о "накоплении потенциала НАТО на западных границах Беларуси". По его словам, Лукашенко просит проверить готовность вооруженных сил и войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций.

Поэтому проведут собрание, чтобы проверить, кто стоит на учете, подходит ли оно для военной службы. Это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии. Затем в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием,

– объяснил глава МИД Белоруссии.

Фактически это и означает мобилизацию, которой у Беларуси официально нет. Что ж, именно так все и начиналось в России и на оккупированных ею территориях. Мужчин тайно мобилизовывали, в то время как бункерный диктатор говорил, что задачу "спецоперации" выполняет регулярная армия. Однако уже позже Путин понял, что его "Ваньки" заканчиваются, поэтому нужны новые. Именно так он и объявил частичную мобилизацию в России.

Интересно, что россияне даже не заподозрили, что им врут и по количеству потерь в войне против России, и по ходу "спецоперации". Ведь никто из новых "Ваньок", которые уедут воевать против Украины, не поинтересовался: куда же делась регулярная армия.

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