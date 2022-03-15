Лукашенко пытается сделать все, чтобы не вступить в прямой контакт, – советник министра МВД

Все накопленные силы, которые были у Путина, уже зашли на территорию Украины. Большого и серьезного резерва у неприятеля за нашими границами нет.

В ближайшие дни оккупанты продолжат бесплодные попытки прорывов и обстрелов городов. Единственное исключение – Волынь. Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его словам, существует очень большая угроза создания диверсионно-разведывательных групп на Волыни.

Белорусские войска и лично Лукашенко сейчас стараются сделать все от себя зависящее, чтобы не вступить в прямой контакт,

– подчеркнул Денисенко.

Заметим, что в Генштабе 15 марта предупредили, что на Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах с целью втягивания ВС Беларуси в конфликт.

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