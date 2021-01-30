Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко рассказал, в каком вузе будет учиться его сын. На конкретном учреждении Николай и его отец пока не остановились, однако этот университет точно будет не за границей.

Источник: TUT.by

О планах относительно обучения своего младшего сына Лукашенко рассказал белорусским студентам.

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Белорусский государственный университет Лукашенко не рассматривает

По словам самопровозглашенного главы государства, Белорусский государственный университет – самый престижный вуз страны, Николай выбирать не будет.

БГУ точно не посоветую, как бы это ни было неприятно. Не потому, что это плохой вуз. Это очень сильный вуз. Но не хочу вот просто эмоционально, может так и не получится, чтобы говорили: "А сын в лучший вуз, как всегда",

– объяснил Лукашенко.

На Западе готовят "агентов влияния"

Политик говорит, что дело не в университете, хотя, конечно, желательно, чтобы он был "крепким", все зависит от самого человека. Единственное, в чем уверен Лукашенко, Коля на Запад учиться точно не поедет, ведь там готовят "агентов влияния".

Это промывание мозгов: со временем возвращаются и становятся "протестунами". Это не на злобу вчерашнего дня. А потому, что так будет всегда. Они готовят агентов влияния в нашем обществе. И я ему сказал "нет". А он: "Да я сам не хочу",

– заверил Лукашенко.

Также авторитарный лидер, против которого полгода протестует его собственная страна, заверил, что воспитывает детей на собственном примере и учит их делать так, как делает сам. Также Лукашенко по собственному опыту посоветовал не менее 2 часов в день заниматься спортом.

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Что известно о Николае Лукашенко: