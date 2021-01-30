Самопроголошений президент Олександр Лукашенко розповів, у якому виші навчатиметься його син. На конкретному закладі Микола та його батько поки не зупинились, проте цей університет точно буде не за кордоном.

Джерело: TUT.by

Про плани щодо навчання свого молодшого сина Лукашенко розповів білоруським студентам.

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Білоруський державний університет Лукашенко не розглядає

За словами самопроголошеного глави держави, Білоруський державний університет – найпрестижніший ВНЗ країни, Микола обирати не буде.

БДУ точно не пораджу, як би це не було неприємно. Не тому, що це поганий ВНЗ. Це дуже сильний ВНЗ. Але не хочу ось просто емоційно, може так і не вийде, щоб говорили: "А син в найкращий виш, як завжди",

– пояснив Лукашенко.

На Заході готують "агентів впливу"

Політик каже, що справа не в університеті, хоча, звісно, бажано, щоб він був "міцним", усе залежить від самої людини. Єдине, у чому впевнений Лукашенко, Коля на Захід вчитись точно не поїде, адже там готують "агентів впливу".

Це промивання мозку: з часом повертаються і стають "протестунами". Це не на злобу вчорашнього дня. А тому, що так буде завжди. Вони готують агентів впливу у нашому суспільстві. І я йому сказав "ні". А він: "Та я сам не хочу",

– запевнив Лукашенко.

Також авторитарний лідер, проти якого пів року протестує його власна країна, запевнив, що виховує синів на власному прикладі і вчить їх робити так, як чинить сам. Також Лукашенко з власного досвіду порадив щонайменше 2 години в день займатись спортом.

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Що відомо про Миколу Лукашенка: