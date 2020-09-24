Президент Білорусі Олександр Лукашенко є дуже самозакоханим і любить бути необділеним увагою з боку жінок. Щоправда, до останніх може застосувати силу. Зокрема, одного разу він сильно побив свою особисту медсестру Ірину Абельську, що є матір’ю його сина Колі.

Як Лукашенко лупцював мати свого сина Колі

Про це розповів білоруський модельєр Саша Варламов, який сьогодні переховується у Німеччині. Також він зізнався, що свого часу поставляв дівчат до лазні президента Лукашенка. Коментар Варламова з’явився на ютьюб-каналі УНІАН.

До теми Жінки білоруського диктатора: хто супроводжував Лукашенка останніх 25 років

За словами модельєра, вищезазначена історія трапилася в 2004 році. Тоді незаконна дружина Лукашенка Абельська очолювала президентську лікарню.

Одного разу Варламов туди завітав і краєм ока помітив абсолютно побиту жінку. Вона була не синьою, а чорною. Згодом йому розповіли, що Абельска завагітніла, минуло три місяці та вже пізно було робити аборт, і вона розповіла про це Лукашенку.

Він розлютився, кричав: "Ти своїм статевим органом хочеш заробити білоруський трон». Він бив її всім, чим завгодно: і ногами, і руками. Але Абельска зберегла плід і за 6 місяців народився Коля… Відтак, мені цікаво, чи знає Коля, як його любий батечко, який вчить його бути негідником, як він хотів його життя,

– зауважив Варламов.

За його словами, Лукашенко є закоханим у себе. Хоча і розуміє все, що робить, але всі його кроки – дії неосудної людини.

"Він – вище за всіх. Тому у нього – не народ, а народець, не люди, а барани та вівці, не опозиція, а майдануті. Він – верховний правитель. Він – самозакоханий", – підкреслив модельєр.

Радимо ознайомитися Вічний президент: що відомо про Олександра Лукашенка

Дивіться відео коментаря Варламова про звірства Лукашенка до матері Колі

Головне про останні події в Білорусі