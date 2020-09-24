Лукашенко ледь не вбив мати свого сина Колі: невідома раніше історія про жорстокість диктатора
Президент Білорусі Олександр Лукашенко є дуже самозакоханим і любить бути необділеним увагою з боку жінок. Щоправда, до останніх може застосувати силу. Зокрема, одного разу він сильно побив свою особисту медсестру Ірину Абельську, що є матір’ю його сина Колі.
Як Лукашенко лупцював мати свого сина Колі
Про це розповів білоруський модельєр Саша Варламов, який сьогодні переховується у Німеччині. Також він зізнався, що свого часу поставляв дівчат до лазні президента Лукашенка. Коментар Варламова з’явився на ютьюб-каналі УНІАН.
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За словами модельєра, вищезазначена історія трапилася в 2004 році. Тоді незаконна дружина Лукашенка Абельська очолювала президентську лікарню.
Одного разу Варламов туди завітав і краєм ока помітив абсолютно побиту жінку. Вона була не синьою, а чорною. Згодом йому розповіли, що Абельска завагітніла, минуло три місяці та вже пізно було робити аборт, і вона розповіла про це Лукашенку.
Він розлютився, кричав: "Ти своїм статевим органом хочеш заробити білоруський трон». Він бив її всім, чим завгодно: і ногами, і руками. Але Абельска зберегла плід і за 6 місяців народився Коля… Відтак, мені цікаво, чи знає Коля, як його любий батечко, який вчить його бути негідником, як він хотів його життя,
– зауважив Варламов.
За його словами, Лукашенко є закоханим у себе. Хоча і розуміє все, що робить, але всі його кроки – дії неосудної людини.
"Він – вище за всіх. Тому у нього – не народ, а народець, не люди, а барани та вівці, не опозиція, а майдануті. Він – верховний правитель. Він – самозакоханий", – підкреслив модельєр.
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Дивіться відео коментаря Варламова про звірства Лукашенка до матері Колі
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