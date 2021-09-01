Лукашенко рассказал, когда подпишет с Путиным интеграционные карты

Александр Лукашенко заявил, что дорожные карты интеграции будут подписаны на Высшем госсовете. Ее заседание могут провести в октябре – ноябре.

Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, что документы подпишут, если в начале сентября состоится встреча с Путиным. Об этом Лукашенко рассказал журналистам 1 сентября.

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Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, что было 30 так называемых дорожных карт по развитию сотрудничества по разным направлениям. Впоследствии их модернизировали в 28 союзных программ.

Если мы договоримся окончательно с Президентом России 9-го (9 сентября планируют переговоры Путина и Лукашенко – 24 канал), то 10 – 11 правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы,

– рассказал Лукашенко.

Только после этого, по словам Лукашенко, их планируют принять на президентском уровне во время заседания Высшего госсовета в октябре – ноябре. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси убежден, что страны смогут развиваться вместе, "не теряя суверенитета".

Краткая предыстория по картам интеграции