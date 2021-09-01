Лукашенко рассказал, когда подпишет с Путиным интеграционные карты
Источник:пресс-служба Александра Лукашенко
Александр Лукашенко заявил, что дорожные карты интеграции будут подписаны на Высшем госсовете. Ее заседание могут провести в октябре – ноябре.
Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, что документы подпишут, если в начале сентября состоится встреча с Путиным. Об этом Лукашенко рассказал журналистам 1 сентября.
К теме Путин и Лукашенко подпишут окончательный план по интеграции России и Беларуси
Лукашенко рассказал о подписании плана интеграции Беларуси и России
Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, что было 30 так называемых дорожных карт по развитию сотрудничества по разным направлениям. Впоследствии их модернизировали в 28 союзных программ.
Если мы договоримся окончательно с Президентом России 9-го (9 сентября планируют переговоры Путина и Лукашенко – 24 канал), то 10 – 11 правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы,
– рассказал Лукашенко.
Только после этого, по словам Лукашенко, их планируют принять на президентском уровне во время заседания Высшего госсовета в октябре – ноябре. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси убежден, что страны смогут развиваться вместе, "не теряя суверенитета".
Краткая предыстория по картам интеграции
- Посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявил, что 9 сентября Путин и Лукашенко встретятся в Москве и подпишут так называемые дорожные карты.
- Впоследствии посольство Беларуси эту информацию опровергло, заявив, что российские журналисты "не совсем корректно интерпретировали" слова посла.
- После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит забегать вперед, а дождаться заявлений президентов.
- Кстати, говорится о проект Союзном государстве, который предполагает интеграцию России и Беларуси, постепенное создание между странами политического, экономического, военного пространств. Проект стороны подписали еще в 1999 году, однако до сих пор он не был успешно воплощен.