Лукашенко заявил, что узнал о начале полномасштабного вторжения вроде бы с видеообращения Путина. Никаких обсуждений перед этим вроде бы не было. Интервью распространили белорусские СМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Война против Украины или спасение экономики: перед Путиным встала дилемма из-за падения рубля

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что за несколько дней до 24 февраля 2022 года Путин просил у него о помощи.

Если вдруг что произойдет. Ну любое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста,

– процитировал "бункерного деда" Лукашенко.

По словам Лукашенко, он "не позволит стрелять в спину россиянам". К слову, если самопровозглашенный президент Беларуси так любит Путина, то может разделить с ним Гаагу.

Лукашенко снова взялся за свою карту

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси взялся за свою карту. На этот раз – на глазах у Панченко.

"Я специально вам здесь карту нарисовал. Россия перемелет вас. Украины как государства не будет", – издал абсурд Лукашенко.

К слову, недолго осталось самой России. Пока страна-террористка готовится к распаду, оккупанты продолжают "пакетизироваться". По состоянию на 17 августа Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 256 050 захватчиков.