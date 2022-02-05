Лукашенко рассказал, почему бегал с автоматом, и сравнил себя с Януковичем

Александр Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом во время протестов в Беларуси летом 2020 года. Политик заявил, что не покинул бы страну во время митингов, как это сделал Виктор Янукович.

В телеграмме пресс-службы самопровозглашенного президента Беларуси опубликовали видео, на котором Лукашенко рассказал, почему тогда бегал с автоматом.

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Лукашенко о своем появлении с автоматом

Политик прокомментировал, почему бегал с автоматом во время массовых протестов в Беларуси. Лукашенко отметил, что не собирался бежать из страны, как это сделал Янукович. "Янукович и я – большая разница. У него денег было много. Деньги давят всегда. В кармане", – заявил он.

Самопровозглашенный президент добавил, что в сети распространили "фейк, что Лукашенко уже бежал в Ростов, как Янукович".

Я автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет,

– продолжил политик.

Он подчеркнул, что знал, как действуют "белорусские ребята, которые выполняли все, что он им говорил".

Своим появлением Лукашенко хотел показать, что никуда не сбежал. "Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной", – уточнил он. Мол, оружие было нужно, потому что всякое могло случиться.

Инцидент с Лукашенко и автоматом: что известно

В августе 2020 года протестующие подошли к Дворцу независимости в Минске.

Впоследствии туда прилетел Лукашенко. В сети показали, как он выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. С политиком был его младший сын Коля.

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