Лукашенко растерян, – Латушко об абсурдных заявлениях самопровозглашенного президента

Самопровозглашенному президенту Беларуси тяжело найти правильный выход из той ситуации, в которую он сам себя загнал, поддержав агрессию России против Украины. Поэтому то, что он сегодня говорит на публику – несколько противоречивые вещи.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Павел Латушко, белорусский оппозиционер. Он также добавил, что Лукашенко начинает понимать, что избрал проигрышную сторону.

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Латушко убежден, что противоречивы являются два тезиса Лукашенко:

он признал события в Украине войной и откровенно об этом сказал;

пытается разыграть роль жертвы, не имевшей выбора.

Таким образом, он входит в конфликт со своим руководителем, Владимиром Путиным, отмечает оппозиционер.

Режим Лукашенко в войне России против Украины

Если говорить о роли Лукашенко в этих переговорах, то очевидно, что ему там нет места. Потому что выступать как медиатор он не может – место занимает Турция. А значит, Лукашенко пытается сесть за стол переговоров, как пострадавшая сторона,

– говорит Павел Латушко.

С точки зрения международного права, он может получить место за таким столом только как соагрессор.

Белорусский оппозиционер убежден, что в случае, если Беларусь будет участвовать в переговорах как соучастник России, то встанет вопрос выплаты репараций и того, как режим Лукашенко будет восстанавливать разрушения в Украине.

"Поэтому тезисы Лукашенко противоречат всему, как риторике Кремля, так и здравому смыслу", – утверждает Латушко.

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