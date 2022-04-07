Про це у ефірі 24 каналу розповів Павло Латушко, білоруський опозиціонер. Він також додав, що Лукашенко починає розуміти, що обрав програшну сторону.
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Латушко переконаний, що суперечливими є дві тези Лукашенка:
- він визнав події в Україні війною та відкрито про це сказав;
- намагається розіграти роль жертви, яка не мала вибору.
Таким чином він входить у конфлікт із своїм керівником, Владіміром Путіним, зазначає опозиціонер.
Режим Лукашенка у війні Росії проти України
Якщо говорити про роль Лукашенка в цих переговорах, очевидно, що йому там немає місця. Бо виступати, як медіатор він не може – місце займає Туреччина. А отже, Лукашенко намагається сісти за стіл перемовин, як постраждала сторона,
– говорить Павло Латушко.
З точки зору міжнародного права, він може отримати місце за таким столом, лише як співагресор.
Білоруський опозиціонер переконаний, що у випадку, якщо Білорусь прийматиме участь у перемовинах, як співучасник Росії, то постане питання виплати репарацій і того, як режим Лукашенка буде відновлювати зруйноване в Україні.
"Тому, тези Лукашенка протирічать усьому, як риториці Кремля, так і здоровому глузду," – стверджує Латушко.
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