Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами
Источник:пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя". В нем уточнили детали относительно объявления чрезвычайного положения, в частности позволили привлекать армию к борьбе с протестами.
Согласно документу вносят поправки в закон "О чрезвычайном положении". Конституцией и этим документом основанием для введения чрезвычайного положения, кроме стихийных бедствий и катастроф, определяют наличие массовых беспорядков.
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В Беларуси разрешили привлекать армию к борьбе с протестами
Ранее, не было определено, что именно считается беспорядками.
Поэтому в подписанном законе конкретизируют, что к беспорядкам относятся
- попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти,
- вооруженный мятеж,
- массовые беспорядки,
- межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.
Документ также уточняет перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.
Список чрезвычайных мер и временных ограничений дополнили
- приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (в частности, иностранных),
- установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.
Перечень силовых органов, которые могут привлекать к обеспечению режима чрезвычайного положения дополнили
- военизированными организациями МЧС,
- Следственным комитетом,
- Государственным комитетом судебных экспертиз,
- Департаментом финансовых расследований.
Кроме того, вооруженные силы наделили дополнительными заданиями. В частности, это борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов, что охраняются.Важно! Утром 14 июня в Беларуси прошли обыски медиа, негосударственных организаций, партий и движений по всей стране. 16 июля обыски возобновились, в частности правоохранители посетили 7 независимых СМИ.