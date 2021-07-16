Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами

Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя". В нем уточнили детали относительно объявления чрезвычайного положения, в частности позволили привлекать армию к борьбе с протестами.

Согласно документу вносят поправки в закон "О чрезвычайном положении". Конституцией и этим документом основанием для введения чрезвычайного положения, кроме стихийных бедствий и катастроф, определяют наличие массовых беспорядков.

Читайте также Теряет окружение и перешел к угрозам: Лукашенко всеми силами пытается удержать власть

В Беларуси разрешили привлекать армию к борьбе с протестами

Ранее, не было определено, что именно считается беспорядками.

Поэтому в подписанном законе конкретизируют, что к беспорядкам относятся

попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти,

вооруженный мятеж,

массовые беспорядки,

межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Документ также уточняет перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.

Список чрезвычайных мер и временных ограничений дополнили

приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (в частности, иностранных),

установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Перечень силовых органов, которые могут привлекать к обеспечению режима чрезвычайного положения дополнили

военизированными организациями МЧС,

Следственным комитетом,

Государственным комитетом судебных экспертиз,

Департаментом финансовых расследований.

Кроме того, вооруженные силы наделили дополнительными заданиями. В частности, это борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов, что охраняются.