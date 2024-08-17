Политолог Валентин Гладких заметил 24 Каналу, что именно с территории Беларуси в 2022 году в Украину заходили российские войска. Именно они впоследствии устроили зверства на Киевщине, Сумщине, Черниговщине.

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Что означают заявления Лукашенко

Не надо забывать и о том, что именно в Беларусь оккупанты передавали украденные в украинцев вещи. Поэтому эта страна является прямым участником войны, ведь помогла Владимиру Путину осуществить вторжение и другие военные преступления.

Именно поэтому представители белорусского режима будут отвечать за содействие Путину. Это неизбежно. Уже сейчас Беларусь находится под санкционным давлением,

– отметил политолог.

Позиция Лукашенко время от времени меняется, поэтому нет ничего удивительного в его новых заявлениях. Впрочем если он хочет окончания войны, то алгоритм действий давно очерчен и абсолютно понятен. Прежде всего, российские военные должны выйти с суверенной территории Украины. Этого достаточно для завершения войны.

Дальше дело за политико-правовым, дипломатическим урегулированием. Но мы видим, что россияне усиливают свои штурмовые действия на Востоке, наносят массированные ракетные удары по Украине, гибнет гражданское население.

Риторика Лукашенко направлена на пропагандистов, чтобы они имели пищу и могли рассказывать, что россияне якобы "миролюбивые". Хотя это подразделения оккупантов находятся на суверенной территории Украины,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Поэтому на заявления Лукашенко не стоит обращать внимания, ведь они вряд ли будут иметь какие-то последствия, кроме пропагандистских.