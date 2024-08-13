Неплохой ИПСОшник: политолог объяснил последние заявления Лукашенко

На фоне наступательных действий в Курской области, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вышел с новыми заявлениями. Он взялся убеждать, что на территории его страны якобы сбили "украинские дроны".

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что тема Курщины является особенно неприятной для Владимира Путина. Поэтому ее надо информационно "перебить" и отвлечь внимание общественности.

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Что означают заявления Лукашенко

Россияне всегда используют похожую тактику, чтобы сместить фокус внимания с одного события на другое. Они начинают говорить о якобы большей и более серьезной угрозе.

Лукашенко давно является инструментом проведения ИПСО российскими спецслужбами. Он уже не столько президент, сколько неплохой ИПСОшник среднего уровня, – отметил политолог.

Поэтому его заявления могут быть направлены на украинскую армию, чтобы заставить ее оставаться вблизи белорусской границы, а не приобщаться к людям на Курщине. К тому же белорусский диктатор прекрасно понимает, что если хотя бы один танк пересечет нашу границу, то недалеко от Украины есть нефтеперерабатывающий завод. Он может быстро перестать работать.

Картинка с обгоревшими БПЛА, которые лежат на абсолютно зеленой траве, – это очередная брехня. Россия пытается "перебивать" Курск не только белорусским кейсом, но и ситуацией с подрывом на Запорожской АЭС,

– добавил политолог.

Путни хочет, чтобы в повестке дня стояла ядерная безопасность, а не прорыв границы. Поэтому и запустил сразу два ИПСО. К тому же это возможность отвлечь внимание международных партнеров Украины.

Лукашенко боится проигрыша России

Белорусский диктатор заявил, что в таком случае, к войне присоединятся страны СНГ, которые якобы должны расправиться с Украиной. Такое неоднозначное заявление только подтверждает, что Лукашенко боится и не верит в победу Путина.

Он знает, что как только Россия упадет, то ему будет несладко. Ему вспомнят, откуда шли танки, а не тракторы,

– отметил Олег Лесной.

Тогда страны СНГ действительно будут помогать россиянам, но едой, восстановлением. Ведь для нормального дальнейшего существования придется много всего сделать.

"Поэтому Лукашенко уже сейчас начинает выигрывать себе какие-то "нюансы", чтобы его пожалели, но он совершил ошибку, которую никто не простит. Он стал полноценным участником войны против Украины, поэтому скамья подсудимых для него зарезервирована, – подытожил Лесной.