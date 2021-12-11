Лукашенко слово в слово повторяет все мантры Путина

Обозленный Александр Лукашенко снова заговорил о том, что белорусская оппозиция готовила теракты по всей стране. Мол только "его сильная рука" смогла остановить эту напасть.

По словам диктатора, это лишь малая часть того, что подготовили США для того, чтобы превратить Беларусь в Украину. Так вот, после того как это якобы не получилось, по словам Лукашенко, белорусской оппозиции в США отдали приказ устроить теракты по всей стране.

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Мол, это должно было помочь Западу склонить Беларусь к демократизации.

Но возникает вопрос – а зачем всё это Западу? И у Лукашенко нашелся ответ. Таким образом США и НАТО пытались выйти к границам России, чтобы в будущем напасть на неё. То есть Лукашенко уже слово в слово повторяет все мантры, которые заученно озвучивает Путин.

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Лукашенко в истерике

Такая истерика у Лукашенко появилась не только по причине давления из Кремля. Накануне Лукашенко, выступая на заседании так называемого Евразийского экономического совета, стал умолять лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Кубы не вводить против Беларуси санкции, как это уже сделал Запад.

И такие просьбы от Лукашенко звучат не спроста, ведь, похоже, совсем скоро режим диктатора может столкнуться уже с 6 пакетом санкций от Запада.

Дело в том, что после бандитского захвата самолета Ryanair с оппонентом Лукашенко Протасевичем на борту в мае, в Польшу сбежал один из диспетчеров аэропорта в Минске, который был свидетелем посадки самолета.

Так вот, этот самый беглый диспетчер, в подробностях рассказал польской полиции о том, как КГБ Беларуси непосредственно руководила захватом авиалайнера в небе.

При посадке именно КГБшники руководили полетом, попутно связываясь с начальством.

Слова директора Департамента нацбезопасности Польши, который и допрашивал диспетчера, приводит издание The New York Times.

И чтобы не было сомнений в правдивости этих показаний, оказалось, что это тот самый диспетчер Олег Галегов, который лично сообщал пилоту самолета Ryanair о том, что на его борту находится бомба, а потому авиалайнеру необходимо сесть именно в Минске.

Да, это тот самый диспетчер, который вел весь диалог с пилотами самолета и позже сбежал из Беларуси.

О чем говорится

Здесь коротко напомню историю инцидента. 23 мая белорусский режим захватил самолет Ryanair, который летел в Вильнюс.

Формальной причиной посадки якобы было сообщение о том, что на борту заложена бомба.

Позже Лукашенко даже заявлял о том, что власти получили письмо от боевиков ХАМАС о том, что те готовы взорвать самолет.

На борту оказался оппонент Лукашенко и один из сооснователей оппозиционного медиа NЕХТА – Роман Протасевич со своей девушкой. Сразу после их ареста, самолет двинулся дальше в Вильнюс.

И вот теперь Польша готовится к суду против режима Лукашенко. И если суд придет к выводу, что захват самолета был террористическим актом, Лукашенко ждет еще один пакет санкций и еще большая изоляция.