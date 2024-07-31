Оппозиционное издание "Зеркало" написало, что это может быть связано с болезнями, с которыми Лукашенко столкнулся из-за своего возраста. Ведь в конце августа ему исполнится 70 лет.

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Чем может болеть Лукашенко

Ранее издание отмечало, что Лукашенко не может восстановиться после операции на коленном суставе и потерял остроту зрения. Ведь он часто надевает очки, чтобы прочитать текст и карточки-подсказки, написаны очень крупным шрифтом.

Однако журналисты отмечают, что единственная болезнь, которая может повлиять на внешний вид – это сахарный диабет второго типа.

Может случиться так, что человек наберет вес именно вследствие этой патологии из-за неадаптированной системы питания или отсутствия надлежащей терапии,

– отметило издание.

Журналисты также заявили, что о вероятном диабете Лукашенко свидетельствует ухудшение зрения, вид кистей его рук на снимках. Однако издание отмечает, что они не могут делать никаких выводов о здоровье конкретного человека на основании информации из открытых источников.



Лукашенко с Путиным в Карелии 26 июля 2024 года / Фото росСМИ

Кстати, о проблемах со здоровьем Лукашенко начали говорить тогда, когда 9 мая 2023 года на параде в России он не смог ходить – его перевозили даже на короткие расстояния. Более того, у него на руке был бинт.