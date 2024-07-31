Опозиційне видання "Зеркало" написало, що це може бути пов'язано з хворобами, з якими Лукашенко зіткнувся через свій вік. Адже наприкінці серпня йому виповниться 70 років.

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На що може хворіти Лукашенко

Раніше видання зауважувало, що Лукашенко не може відновитись після операції на колінному суглобі та втратив гостроту зору. Адже він часто вдягає окуляри, щоб прочитати текст та картки-підказки, написані дуже великим шрифтом.

Проте журналісти зауважують, що єдина хвороба, яка може вплинути на зовнішній вигляд – це цукровий діабет другого типу.

Може статися так, що людина набере вагу саме внаслідок цієї патології через неадаптовану систему харчування або відсутність належної терапії,

– зазначило видання.

Журналісти також заявили, що про ймовірний діабет Лукашенка свідчить погіршення зору, вигляд кистей його рук на знімках. Проте видання зауважує, що вони не можуть робити жодних висновків про здоров'я конкретної людини на підставі інформації з відкритих джерел.



Лукашенко з Путіним у Карелії 26 липня 2024 року / Фото росЗМІ

До речі, про проблеми зі здоров'ям Лукашенка почали говорити тоді, коли 9 травня 2023 року на параді в Росії він не зміг ходити – його перевозили навіть на короткі відстані. Ба більше, у нього на руці був бинт.