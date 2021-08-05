Лукашенко так обезумел, что никакая маска на нем не держится

Еще недавно Александр Лукашенко выглядел в глазах людей, особо не интересующихся политическими подробностями, этаким потешным колхозным диктатором, "батькой", инспектирующим коровники. Мне всегда казалось странным, что ему удалось сохранить такую репутацию.

Ведь свое президентство Лукашенко начал с исчезновений политических оппонентов, судьбы которых до сих пор неизвестны. Уже тогда было ясно, что за маской простачка прячется расчетливый и хладнокровный убийца.

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Но этого очевидного факта не хотели замечать не только в самой Беларуси, но и в соседних странах. Лукашенко для многих стал символом порядка, чистых улиц, хороших дорог. Словом, "не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером", как однажды выразился наш фигурант.

Но после протестов против фальсификации результатов выборов президента Беларуси Лукашенко так обезумел, что никакая маска на нем больше не держится. Причины этого бешенства легко понять. Такие люди искренне уверены в народной любви, именно эта любовь становится для них оправданием всех их гнусностей.

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Протесты в Минске и других белорусских городах уничтожили миф, которым Лукашенко жил все последние десятилетия. Стало ясно, что это не "отщепенцы" и не "агенты ЦРУ", что люди его действительно ненавидят и хотят его ухода. Белорусский правитель и раньше-то не отличался устойчивой психикой, а теперь уж и подавно себя не контролирует.

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Именно поэтому новости из Беларуси и о Беларуси выглядят смесью кровавой драмы и дешевого фарса

Суды над оппонентами. Убийство белорусского активиста в Киеве. Попытка вывезти из Токио белорусскую спортсменку, которая всего лишь позволила себе не согласиться с решением Национального олимпийского комитета. Это новости не недели, не месяца, а последних дней. И уже ясно, что он не остановится. Будет мстить, убивать, запугивать – и не ради удержания власти, с властью у него и так все хорошо.

Ради удовольствия. Ради стремления забыть унижения нескольких дней, когда он мог по-настоящему испугаться и решить, что придется драпать в Ростов. Этого унижения он не забудет ни одному белорусу, выходившему на улицы в те дни. Его главный враг – белорусский народ. А он – правитель этого народа.

И да, такова логика развития любого авторитарного режима. Вначале говорят то, что хочет услышать толпа, и получают власть. Потом начинают уничтожать несогласных и превращают политическое поле в выжженную пустыню. Создают опричнину, готовую уничтожать каждого, кто не согласен с хозяином или даже с холуями хозяина. И потом, когда у народа, наконец, иссякает терпение или просто открываются глаза, метелят этот народ.

И дальше уже возникает развилка, которую придется пройти рано или поздно каждой постсоветской стране. Либо народ оказывается сильнее диктатуры и избавляется от одуревшего правителя. Либо диктатура оказывается сильнее народа и людям приходится годами, если не десятилетиями, жить под властью стареющего безумца.

В Украине – при всех сложностях ее развития – возобладал первый вариант. В Беларуси пока что – второй. Мы прекрасно видим, что начинает происходить, если диктатура побеждает, и в какое ненасытное чудище она превращается после победы над народом.