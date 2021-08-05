Так, вечером 2 августа, в представительстве так называемой "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили о том, что в селе Коминтерново (переименовано в 2016 году в Пикузы) из-за обстрела ВСУ были ранены два местных жителя - мужчина 1964 года рождения и женщина 1963 года рождения.

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Сутки спустя, было заявлено, что женщина умерла после операции, но до того, она якобы успела дать показания о том, что перед обстрелом якобы слышала над головой звук беспилотника. Шустрые следователи так называемой "ДНР" сразу же сделали вывод, что это был БПЛА ВСУ и именно с него был сброшен боеприпас, который ранил мужчину и убил женщину.

А теперь самое интересное

Оккупанты не предоставили за прошедшие двое суток никаких фото и видеодоказательств подтверждающих сброс боеприпаса с БПЛА ВСУ, а так же не назвали имен и фамилий жертв этого "бомбометания", ограничившись лишь некими датами рождения и половой принадлежностью "жертв".

Что интересно, ресурсы оккупантов так же не сошлись во мнении, из чего убили жительницу села, посредством беспилотника-убийцы, о чем твердили все СМИ или выстрелом АГС, не идентифицированный по дате разрыв которого в стене дома показали в видеосюжете посвященному данному "инциденту", в котором так же было сказано, что обстрел Коминтерново (Пикузы) велся из с. Гнутово.

Но главное, если рассматривать версию с обстрелом из АГС, то каким образом и какой выстрел из автоматического гранатомета на станке мог преодолеть расстояние в 5,5 километра от Гнутово до Коминтерново (Пикузы).

А если обратить внимание на расположение улиц в селе и на то, как размещен разрыв от боеприпаса на стене дома, то очевидно, что обстрел велся явно не со стороны с. Гнутово. Но, что важно, данный вброс, был настолько бездарно организован, что даже не получил существенной поддержки в российских СМИ федерального масштаба, а российские пропагандисты, так называемые военкоры, раздувающие настоящие сенсации в рамках подобных ИПСО, сидят как в рот воды набравшие.

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Очевидно, что российские марионетки в ОРДЛО не справились с поставленной задачей и не смогли организовать очередной фейк про украинских "фашистов", обстреливающих мирных жителей "молодой республики".

Напомню, что минувшей весной, аналогичный сценарий, практически, один в один был разыгран с гибелью мальчика в селе Александровское, на которого, якобы сбросил боеприпас дрон ВСУ. Данный фейк не выдержал и нескольких часов критики, поскольку изобиловал огромным количеством бездарнейших манипуляций фактами и откровенной лжи. Но несмотря на раскрытие фейка, его еще долго культивировали для внутреннего потребления в российских СМИ.

С другой стороны, очевидно, что российская пропаганда и её марионетки взяли себе на вооружение обвинения ВСУ, с предоставлением некоего фактажа, практически всегда сфабрикованного, а порою и без оного предоставления, а банально – голословно, в охоте на мирных жителей "молодых республик".

Прискорбно то, что голословных обвинений, как в нынешнем случае, будет со временем все меньше. И все это потому, что местные жители все чаще становятся жертвами как обстрелов со стороны НВФ (учитывая направление прилета боеприпаса, скорее всего, так и было), так и смертельных залежей неразорвавшихся боеприпасов, тысячами тонн, находящихся в земле Донбасса. Кроме того, вдоль линии фронта оккупационные войска неконтролируемо проводят минирование территорий, и случаи когда на мины нарываются местные жители, уже давно не редкость, а будничная обыденность.

Но в сводках пособников оккупантов такие случаи всегда будут обозначаться как обстрел ВСУ или работа украинского дрона-убийцы.