Также Азербайджан больше находится на стороне Украины, чем России. Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

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"Но я могу заверить, что Азербайджан на разных уровнях помогает Украине. Баку точно на стороне Украины гораздо больше, чем на стороне России. Потому что для Азербайджана Москва не является партнером. Она всегда только вредила им", – сказал он.

По словам журналиста, азербайджанцы видят, что у России нет перспектив, поэтому многие из них помогают Украине. Кроме того, Кремль обижен на Азербайджан, который готовит международный иск против России, которая сбила самолет Azerbaijan Airlines.

Напомним, Казахстан опубликовал отчет по авиакатастрофе в Актау 25 декабря 2024 года. Там говорится, что в аварии виновата Россия. В Азербайджане также заявили, что имеют физические доказательства сбития Embraer 190.