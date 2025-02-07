Також Азербайджан більше перебуває на боці України, ніж Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст, медіаменеджер, заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

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"Але я можу запевнити, що Азербайджан на різних рівнях допомагає Україні. Баку точно на боці України набагато більше, ніж на боці Росії. Бо для Азербайджану Москва не є партнером. Вона завжди лише шкодила їм", – сказав він.

За словами журналіста, азербайджанці бачать, що у Росії немає перспектив, тому багато хто з них допомагає Україні. Крім того, Кремль ображений на Азербайджан, який готує міжнародний позов проти Росії, яка збила літак Azerbaijan Airlines.

Нагадаємо, Казахстан опублікував звіт щодо авіакатастрофи в Актау 25 грудня 2024 року. Там мовиться, що в аварії винна Росія. В Азербайджані також заявили, що мають фізичні докази збиття Embraer 190.