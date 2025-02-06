Азербайджан готується до звернення до міжнародного суду у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijan Airlines, який збила Росія. Про це пише 24 Канал із посиланням на APA.

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Збирають факти та докази

Видання відзначило, що навіть після того, як Міністерство транспорту Казахстану оприлюднило початкову доповідь про аварію літака, Росія все ще ставиться до цього упереджено.

Журналісти також написали, що неможливо зрозуміти, чому російська сторона не хоче відступити від своєї наполегливості після такої ясної доповіді, написаної з використанням фактів та доказів.

Умови Азербайджану та його бажання зрозумілі, і вони були озвучені на найвищому рівні. Як уже згадувалося, Азербайджан також має частини ракет "Панцир-С", що збили літак,

– зазначили у виданні.

Водночас зберігається можливість діалогу із Росією. Москва має відкрито визнати свою провину та взяти на себе відповідальність.