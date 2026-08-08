Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал заместитель главы Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, подчеркнув, что если Пекин хочет что-то донести до Москвы, он делает это напрямую.

Китай извлекает выгоду из России

Заместитель главы Переходного кабинета Беларуси отметил, что попытки наделить Лукашенко дополнительной субъектностью являются ошибочными. По его словам, он в качестве посредника Си Цзиньпину не нужен, равно как и китайский лидер не станет по просьбе белорусского диктатора передавать определенные послания Путину, например, чтобы тот не вовлекал Беларусь в полную силу в боевые действия против Украины.

Я уверен, что глава Китая мог бы кивнуть головой, но он не станет этого делать. Зачем Си звонить Путину и просить, чтобы тот не втягивал Беларусь в войну? Сегодня Китай не заинтересован в завершении этой войны, поскольку получает профиты от того, что покупает энергоресурсы значительно дешевле, имеет существенные скидки, проникает вглубь России со своими инвестиционными проектами,

– пояснил Латушко.

По словам заместителя руководителя Переходного кабинета Беларуси, Китай пытается экономически максимально поглотить Россию, преследуя свои стратегические интересы в отношении нее. Латушко убежден, что если бы Пекин действительно хотел прекращения войны со стороны России против Украины, он бы действовал соответствующим образом.

Он напомнил, что Китай закупает огромные объемы российского газа (50 миллиардов кубометров) и нефти (100 миллионов тонн в год), и полный отказ от этих поставок маловероятен. Даже частичное сокращение закупок могло бы стать для Пекина инструментом давления на Москву, но, по мнению Латушко, для этого должна быть политическая воля, которой пока у Си не наблюдается.

Если бы было желание, Китай мог бы "дожать" Россию, учитывая, что в российской экономике в последнее время огромные проблемы,

– подытожил Латушко.

Полная версия интервью с Павлом Латушко: смотрите в видео