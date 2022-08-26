Угрозы лукашенко о готовности бомбардировщиков с ядерным оружием: о каких самолетах говорится

александр лукашенко выдал очередную басню о бомбардировщиках с ядерным оружием. Сначала белорусские СМИ заявили, что говорится о переоборудованные Су-24.

Впоследствии из материала "загадочно" исчезло название конкретной модели, информирует 24 канал. Более того, в телеграм-канале СМИ забыли отредактировать материал.

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Белорусские телеграм-каналы отметили, что такие заявления свидетельствуют: лукашенко совершенно не понимает, что говорит. Конечно, можно подумать, что Су-24 где-то спокойно ждут своего часа. Однако реальность такова: самолеты этого типа были сняты с вооружения еще 12 лет назад.

Впоследствии телеграм-каналы предположили, что может говориться о штурмовиках Су-25. Они дислоцируются в Лиде.

Абсурдное заявление лукашенко

Самопровозглашенный президент беларуси продолжает показывать, что окончательно потерял связь с реальностью. Во время очередного выступления он заявил, что его якобы не пугают ни вертолеты, ни самолеты Запада. Все благодаря самолетам, которые якобы уже готовы к транспортировке ядерного вооружения.

Мы когда-то с путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языками мелем? Все готово! Поэтому пусть привозят,

– похвастался лукашенко.

Он добавил, что якобы предупредил уже об этом Запад. Вообще во время выступления лукашенко переобувался как мог и выдавал совершенно неадекватные заявления.

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