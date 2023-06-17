В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС, но контретных действий по урегулированию кризиса мы не увидели пока. Какие 4 шага должен сделать МАГАТЭ для решения вопроса Запорожской ЗАЭС, о суде над азовцами в Ростове и ядерных угрозах Лукашенко рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о визите африканских лидеров в Киев, их "мирных" инициативах, а также взаимосвязи с террористическим ударом по украинской столице в этот день. Больше – читайте в нашем материале по ссылке.

4 шага урегулирования кризиса на ЗАЭС и "Крымский титан"

– Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС. Мне даже писали в комментариях извиниться перед ним, когда он откладывал визит и я сказала, что мы подождем, не торопитесь.

У МАГАТЭ довольно странная позиция. Там сказали якобы, если будет поддерживаться нынешний уровень воды, то с имеющимися запасами воды станция может быть безопасной определенное время. Соответственно, хочется услышать, что нужно для этого делать. Гросси говорит, что необходимо "просто хранить и накапливать воду".

Нет, там даже другая стратегия. Не знаю, за что здесь надо извиняться, когда ты вещи называешь своими именами. Это удивительно.

Я даже немного иначе предлагаю посмотреть ситуацию. Те люди, которые говорят вам, что надо перед кем-то извиняться, хотя вы не нарушаете моральные принципы и т.д., хотят, чтобы вы вернулись к статусу Украины, которая была накануне войны – к провинциальному статусу.

То есть люди в Украине должны стоять в приемной крупных международных институтов молча и ждать, когда примут то или иное решение о нашей субъектности. Я хочу, чтобы мы все же избавились от комплекса провинциальности. В него входит: ожидание в приемных, провинциальность, внутренняя дискуссия, не имеющая отношения к глобальной. Давайте о МАГАТЭ.

Перейдем к конкретному примеру – МАГАТЭ не делает ничего, что могло бы обезопасить мир от конкретных последствий возможных провокаций в ядерной отрасли, которые использует Россия исключительно в рамках концепции государственного шантажа.

Что должно сделать МАГАТЭ? Не нужен визит просто ради визита, общие слова, пресс-релизы, где мы будем говорить об уровне воды, охладителе, контуре и т.д. Главное – это сказать детали, подчеркнуть, насколько ты профессиональный: "16,7 метра – достаточный уровень для обеспечения того или иного параметра охлаждающего контура". Это ведь нонсенс.

Этот ребенок может об этом говорить, а не глава крупной регуляторной глобальной организации, который должен сказать не Украине, а России вещи, которые предлагал президент Украины еще полгода назад.

Первое – зона демилитаризации – это не юридический объект россиян. Да, там идет война, но там нет юрисдикции "Росатома", поэтому уберитесь оттуда. МАГАТЭ не вмешивается в войну, потому что не может регулировать этот вопрос. Однако может сказать россиянам, чтобы они ушли с объекта критической инфраструктуры в атомной отрасли.

Второе – чтобы не было никакой росгвардии, фигвардии. Я не знаю, какой гвардии, какая на самом деле мр*зогвардия и т.д. Ее там не должно быть.

Третья составляющая – там есть профессиональный персонал, который четко понимает, что и как надо делать, чтобы это было безопасное место. Они должны работать в полном объеме. То есть не должно быть никаких ограничений.

И, наконец, четвертая составляющая. МАГАТЭ должно сказать, что дает России на это, например, 14 дней или 10 дней, не больше. Если за это время не увидят, что оккупанты решили себя правильно вести, то введут абсолютные санкции в отношении "Росатома", который не сможет торговать в Европе, Южной или Восточной Африке или строить станции в Венгрии.

Это должен сделать субъект, возглавляемый МАГАТЭ – Гросси. И не надо делать вид, что нам нравится, когда он приходит и говорит абсолютно абстрактные вещи, не имеющие к реальности никакого отношения.



Зеленский встретился с Гросси / Офис Президента

Сейчас время, когда можно правильно расставлять акценты, потому что перестройка глобальной инфраструктуры безопасности – это ведь не просто где-то провести 4 саммита, на которых сказать: "Смотрите, глобальная инфраструктура безопасности будет выглядеть иным образом – станет намного безопаснее, будет учитывать новые риски и т.д.".

В теории – у нас сейчас мир презентаторов. То есть, презентаций мы можем видеть очень и очень большое количество. Вопрос в том, что презентации мы оставим, пусть они себе презентуют. Это большая индустрия презентаций. Но хочется конкретики здесь и сейчас, которую нужно реализовывать.

Конкретика здесь и сейчас, когда мы с вами говорим: "Смотрите у МАГАТЭ сегодня одна миссия: не пресс-релизы печатать бесконечные, а четко зафиксировать: если есть нарушения в нуклеарной отрасли, то конкретный нарушитель отвечает конкретными санкциями против него. Не больше, но и не меньше".

Мы должны об этом постоянно говорить, а не улыбаться представителю "Росатома", когда он проводит лекцию для представителей МАГАТЭ на ЗАЭС о том, как "бомбы разворачиваются в воздухе и залетают с другой стороны".

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

– Кстати, а почему Гросси не съездить, например, на "Крымский титан"? Там никто не обстреливает. Почему бы не поехать проверить, как там дела?

Это не к Гросси. Здесь нужно быть объективными. "Крымский титан" – это несколько иная отрасль, ядерной она не касается. Да, а зачем они поедут туда? Мы тогда переходим к другой организации – Международному комитету Красного Креста. К примеру, он может поехать в Ростов и сказать, что там происходит с точки зрения "суда".

Они ведь не поедут, потому что не хотят брать на себя ответственность. Не существует сети глобальных организаций безопасности, которые четко понимают свой функционал и готовы за этот функционал бороться, выгрызать зубами возможность выполнить ту или иную функцию.

Нет, они будут проводить абсолютно шикарные мероприятия, на которых будут рассказывать, как нужно защищать землю в 2050 году от метеоритного дождя. Так это выглядит.

Что касается "Крымского титана": главное, что периодически наша разведка дает данные, президент выходит в публичное пространство и говорит о том, что такие риски существуют. Кстати, так же, как мы в октябре – ноябре 2022 года фиксировали абсолютно объемное минирование территории внутреннего пространства дамбы (Каховской ГЭС – 24 Канал).

Безусловно, это будет иметь огромные юридические последствия, в частности, для людей, которые не захотели брать на себя определенную ответственность, чтобы предотвратить это. Речь идет о международных институтах. Я знаю, что нас упрекают: "Почему вы говорите что-то о международных институтах, а что вы сами сделали для этого?".



Химзавод "Крымский титан" / Радио Свобода

Государство Украина сегодня сражается с огромным количеством вооруженных сил России. Это непосредственно фантастический вклад в будущую глобальную безопасность. Украина делает гораздо больше, чем все, что может сделать государство. Речь идет о государстве Украина, против которого воюет Россия.

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Хочется, чтобы международные институты, ежегодно получающие огромные средства из бюджетов разных стран, включая Украину, делали бы все, что записано в их функциональных обязанностях, чтобы предотвратить большие масштабирования тех или иных трагедий, в частности с Армянском, говорим о "Крымском титане".

Суд над азовцами в Ростове

– Поговорим о суде над азовцами, потому что тоже много вопросов, что будет дальше и какая их ждет судьба, смогут ли их впоследствии обменять, вернуть. Мы видим, в каком состоянии находятся наши азовцы.

Нет разницы, проводят ли россияне суды, или просто наши люди находятся в плену. Безусловно, все будут возвращены на территорию Украины. Это очевидно.

Здесь я перехожу ко второму пункту. Нет никакого ростовского суда. Это невозможно с юридической точки зрения. Потому что это граждане Украины, защищавшие территорию Украины на территории Украины.

То есть, наоборот, все организаторы суда сегодня совершенно точно совершают конкретное преступление, которое будет иметь юридические признаки, ордера МКС за умышленное совершение конкретного преступления. Потому что они судят и гражданских, и комбатантов.

Гражданские вообще не имеют отношения к войне с точки зрения действий комбатантов, защищавших свое государство на территории своей страны. Все организаторы примут абсолютные конкретные приговоры в международной юрисдикции.

Поэтому это не суд. Так же как не было "референдумов". Там Россия говорила: "Мы здесь проводим некий референдум". Все, что они там в конституции вписали не имеет никаких юридических последствий. Они таким образом обнулили конституцию, когда сознательно вписали туда не юридическое действие, которое не было проведено в соответствии с международным правом.

Таким образом сама конституция России перестала работать в стране сегодня. Надо зафиксировать это и постоянно говорить, чтобы было ясно. В рамках интернациональной юрисдикции русской конституции сейчас не существует. Она фиктивна. Туда вписано ненадлежащее действие, не имеющее юридического характера.

Так же и суд в Ростове. Это не суд, а пропагандистское представление, чтобы показать 3 вещи:

унизить наших военнослужащих;

деморализовать украинское общество;

внести определенные информационные составляющие, чтобы у нас снова были конфликты: "Почему вы ничего не делаете, чтобы их освободить?".

Делаем. Государство многое делает. Сегодня обменные процессы идут по всем направлениям, но вы должны понять простую вещь: это не просто маленький конфликт и есть какие-то обменные процессы. Это огромная война. Россия ведет себя как страна, не обращающая внимания на те или иные конвенции, международные договоры.

Здесь я хочу сделать ключевой, понятный всем вывод. Почему нужно выиграть войну? Потому что, когда выиграешь войну, это все решено за один день. Забрали всех детей, военнопленных, взяли военных преступников. Если не выиграть войну, это будет очень тяжело и долго. Они будут издеваться. Именно путем этих издевательств они показывают миру, что они "беспредельщики", которых нужно продолжать бояться.

То есть это информационные влияния на западные сообщества, привыкшие до XXI века жить в других условиях. Они не могут даже подумать, что такое русский плен в XXI веке – "фабрика голодной смерти".



Суд над азовцами в Ростове / РосСМИ

У меня есть вопрос, где вы видите представителей этой известной или печально известной организации Международный Красный Крест. Они должны там приковать себя. Сегодня все экоактивисты "воюют" в галереях с картинами.

Они должны там сегодня сидеть: экоактивисты, не экоактивисты, правозащитники, которые должны быть прикованы к клетке, где находятся наши люди, и говорить, что не выйдут оттуда, пока пленные не получат надлежащую медицинскую помощь, питание и обращение с ними в рамках "Женевских конвенций".

Сегодня нужно говорить правильные вещи относительно глобальных контуров безопасности, в частности в рамках обращения. Все конвенции – их нет. Россия это показала. Можно сидеть где-то на саммитах и говорить о "Женевских конвенциях", а потом выходит Россия и конкретно демонстративно плюет всем в лицо. Остальные – вытерли и все.

Итак, финализирую:

нет разницы, что делает Россия с пропагандистской точки зрения. Ибо ничем так называемый ростовский суд и пребывание наших ребят в плену России друг от друга не отличаются. Они так себя ведут со всеми;

государство Украина будет забирать всех. Для нас не существует никаких юридических статусов каких-либо судов;

Россия не удержит никого в том, как будет проигрывать эту войну, а будет отдавать все для того, чтобы смягчить себе будущие приговоры.

Вот такая у нас логистика по поводу того, что происходит в Ростове.

Лукашенко набрался угроз у Медведева

– Ольга Скабеева поехала к Александру Лукашенко, сфотографировалась с указателем "200 километров до Киева" и написала "ждите в гости". В то же время Лукашенко разбрасывается угрозами. Какие шансы ядерной угрозы для Украины из Беларуси, учитывая, что мы понимаем, у кого есть "кнопка" и чтобы подставить Лукашенко, он может нажать ее?

Российские пропагандисты еще не закончили "третий день захвата Киева". Пусть лучше в Белгородскую область едет и в Таволжанке рассказывает, сколько до Москвы осталось. И где она потом "привет" будет передавать и кому в Москве, где начнутся бунты?

Надо просто, чтобы они объективно смотрели на окружающий мир и на то, как события разворачиваются. Потому что можно до бесконечности любить саму себя, когда ведешь эфиры, но надо периодически смотреть в зеркало и видеть там написанный приговор.

Относительно Лукашенко. Во-первых, это тактическое ядерное оружие, там нет никакой кнопки или чего-нибудь подобного. Во-вторых, контролировать тактическое ядерное оружие будет российский контингент. В-третьих, использование ядерного оружия тактического типа – это те же ракеты, которыми они сегодня атакуют без ядерных боеголовок нашу территорию.

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Это те же ракеты, которые могут лететь на расстоянии от 500 км до 6000 км. Соответственно, чтобы использовать тактику, их не следует размещать непосредственно на границе с той или иной страной.

Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, он даже не является субъектом войны в Украине. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева, который должен выполнять функцию "клоунского ВИП-агитационного поезда". Не больше, но и не меньше.

Они должны делать странные, абсолютно анекдотические заявления, обсуждающие те или иные информационные площадки для того, чтобы это пространство было забито. Потому что функция Медведева и Лукашенко все же дать России возможность влиять как на общий негативный контекст оценки этой войны. То есть, чтобы поле было забито еще чем-то, кроме негатива в отношении России.

Лукашенко бравирует и хочет запугать. Вы помните его планы: "давайте, чтобы было без контрнаступления". У Лукашенко был свой "мирный план", мол, мы сложим оружие, отойдем и главное, чтобы нам оружие через границу не подвозили. Тогда все якобы закончится.

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Нет смысла обращать внимание на какие-либо слова Лукашенко. Он находится в аффективном состоянии, но не в таком, как Россия. Так как Лукашенко абсолютно сознательный, как только падает российский режим, у него будут существенные проблемы на улицах Беларуси, которые не были до конца проговорены во время событий лета – осени 2020 года.

Тогда практически все белорусское сообщество считало, что президентские выборы были сфальсифицированы. Это были шестые или седьмые выборы, в которых принимал участие Лукашенко, но так или иначе они были сфальсифицированы.

Общество тогда задавало много вопросов, против него ввели максимально жестокие репрессии вплоть до массовых убийств и изнасилований. То есть лидер страны, насилующий свое общество, точно получит множество вопросов, после того как упадет единая сеть его поддержки – Россия.

Ему очень страшно, поэтому он продолжает играть в эту игру – любым путем остановим Украину в процессе контрнаступления. Единственная миссия Лукашенко, как и любого, кто находится в ареале интересов России, – любой ценой остановить:

контрнаступление на поле боя;

максимальную поддержку Украины партнерами с военной точки зрения.

Что с Делимхановым и откровением Пригожина

– Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин сейчас делят влияние в Брянской области России. Кроме того, была непонятная история с "правой рукой" Кадырова Адамом Делимхановым. Наша разведка говорит о том, что они достали, а Кадыров говорит, что с Делимхановым то нет связи, то все хорошо.

Я всегда оперирую информацию, которую предоставляет наша разведка. Советую всем считать объективной информацией от Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины или ГУР МО, поскольку они дают на 90% верифицированную информацию. Иногда бывают, конечно, моменты, которые нужно проверить, но все же.

Кадыров – это человек, совершенно не владеющий информацией. Есть феномен человека, совершенно не понимающего, о чем он говорит, а также что, где и как происходит.

У Делимханова, на мой взгляд, есть те проблемы, о которых официально говорит разведка Украины. Объем этих проблем сегодня точно назвать невозможно, потому что нужно провести определенные работы. Наша разведка проведет их и будет иметь более объективную информацию о состоянии здоровья этого субъекта.

Вернемся к вопросу о конфликте Кадырова и Пригожина. Нет никакой конкуренции, потому что нет субъекта Кадырова с точки зрения военной способности или возможности. Это фикция.

Есть действительно мощная организация ЧВК "Вагнера", которая имеет непосредственный боевой опыт, имеет разветвленную сеть людей, которые воевали не только в Украине, но и в других странах – Сирии, Центральноафриканской Республике, ЧАД и т.д. Они гораздо более подготовлены для ведения боевых действий, сплоченнее и умеют пользоваться оружием.

Что касается кадыровцев, то они умеют пользоваться оружием только на улицах Москвы или Санкт-Петербурга, когда убивают гражданское население. Поэтому давайте спокойно к этому относиться.

Если Пригожин сочтет нужным влиять на внутриполитический процесс в России, а он, вероятно, будет, то для него не будет таких препятствий как Сергей Шойгу, Валерий Герасимов или Кадыров. Для него существует исключительно Путин как объект или субъект, которого следует заменить. Это будет гораздо более интересная игра.

Сегодня Пригожин еще не готов к такой игре. Пока он создает себе стартовые позиции и для него все эти "Кадыровы" или "Шойгу" выглядят как надоедливые мухи, которые не позволяют сконцентрироваться на решении ключевого вопроса.

Ключевой вопрос для России, потому что не все это поняли так быстро как Пригожин, это уже не война в Украине – выигрыш или проигрыш. А подготовка к существенному агрессивному внутреннему перераспределению влияния. То есть, перераспределение влияния на те или иные регионы и власть. А также формирование новой элиты послевоенного времени. Это ключевой вызов России. И Пригожин больше готов к нему.

Некоторые, включая Путина, недооценивают последствия того, что у них будут другие проблемы физического плана, которые будут создавать соответствующие российские граждане и институты.