"Путинская собачка", которой скоро конец: почему Лукашенко заговорил о новой войне
Белорусский диктатор Александр Лукашенко провел совещание с военными. Пока у него на коленях сидела собачка, он угрожающе говорил, что якобы будет готовить свою армию и фантазировал об опасности от стран Балтии, которые являются членами НАТО.
Белорусские телеграм-каналы пишут, что Лукашенко может готовить агрессивную провокацию возле границ с Литвой. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что такая ситуация уже происходит под видом учений.
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Почему Лукашенко заговорил о войне
Когда белорусский диктатор или Владимир Путин приезжают ближе к границам и говорят, что якобы на них кто-то хочет напасть, то, как правило, стоит ожидать обратной реакции.
Также надо обратить внимание на одежду, в которой был самопровозглашенный президент, когда говорил о якобы угрозах стране. Он одел форму, которая напоминала советскую, но несколько модернизированную. Ее используют разве что для парадов.
Лукашенко все сильнее втягивают в эту провокацию. Ему говорят, что предоставили ядерное оружие, защитили, поэтому надо присоединиться к агрессивным действиям. Путин сейчас думает, где еще может нажать на НАТО, поэтому и угрожает,
– сказал Борис Тизенгаузен.
Литва, Латвия, Польша уже готовятся к возможному обострению. Они перебрасывают оружие и технику к границам. Но Лукашенко понимает свою зависимость от Путина, потому что если с главой Кремля что-то произойдет, то ему конец.
Берет он на руки собачку, или нет, но это ему не поможет. Кстати, Лукашенко – это такая же "путинская собачка", которой многое позволяют. Но скоро это закончится,
– заметил политтехнолог.
Последние новости из Беларуси
- Александр Лукашенко фактически опроверг обвинения Путина в причастности Украины к теракту в ТЦ "Крокус". По его словам, террористы хотели спрятаться в Беларуси, но из-за мер безопасности не смогли этого сделать. В то же время Путин заявил, что преступники двигались в сторону Украины.
- В Институте изучения войны заметили, что такими заявлениями Лукашенко пытался отграничить Беларусь от теракта. Для этого он сказал, что якобы спецслужбы страны помогли России задержать террористов. Расхождения в словах с Путиным аналитики объяснили тем, что чиновники не до конца согласовали свои информационные операции.
- В конце февраля 2024 года Лукашенко сообщил, что снова идет на "выборы", которые состоятся в 2025-м. Он находится у власти уже 20 лет. Диктатор пригрозил "радикалам" и сказал, что чем активнее они будут "будоражить общество", тем быстрее он пойдет на "выборы".