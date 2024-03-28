"Путинская собачка", которой скоро конец: почему Лукашенко заговорил о новой войне

Белорусский диктатор Александр Лукашенко провел совещание с военными. Пока у него на коленях сидела собачка, он угрожающе говорил, что якобы будет готовить свою армию и фантазировал об опасности от стран Балтии, которые являются членами НАТО.

Белорусские телеграм-каналы пишут, что Лукашенко может готовить агрессивную провокацию возле границ с Литвой. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что такая ситуация уже происходит под видом учений.

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Почему Лукашенко заговорил о войне

Когда белорусский диктатор или Владимир Путин приезжают ближе к границам и говорят, что якобы на них кто-то хочет напасть, то, как правило, стоит ожидать обратной реакции.

Также надо обратить внимание на одежду, в которой был самопровозглашенный президент, когда говорил о якобы угрозах стране. Он одел форму, которая напоминала советскую, но несколько модернизированную. Ее используют разве что для парадов.

Лукашенко все сильнее втягивают в эту провокацию. Ему говорят, что предоставили ядерное оружие, защитили, поэтому надо присоединиться к агрессивным действиям. Путин сейчас думает, где еще может нажать на НАТО, поэтому и угрожает,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Литва, Латвия, Польша уже готовятся к возможному обострению. Они перебрасывают оружие и технику к границам. Но Лукашенко понимает свою зависимость от Путина, потому что если с главой Кремля что-то произойдет, то ему конец.

Берет он на руки собачку, или нет, но это ему не поможет. Кстати, Лукашенко – это такая же "путинская собачка", которой многое позволяют. Но скоро это закончится,

– заметил политтехнолог.

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