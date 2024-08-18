Треть армии Беларуси, о которых заявил Лукашенко, это не такое уж и большое количество военных. Однако у белорусского диктатора есть и более приоритетные направления для защиты. Больше об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Имеет ли Беларусь возможность перебросить войска к границе с Украиной

В интервью российским пропагандистам Александр Лукашенко сообщил, что якобы перебросил к границе с Украиной треть своей армии. В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что ситуация на границе никак не изменилась.

В последнее время он постоянно сигнализирует о том, что увеличивает свою группировку на границе с Украиной. Но действительно не наблюдается никакого критического увеличения (войск на границе – 24 Канал). Лукашенко надо, чтобы его армия была вблизи он Минска и защищала его от собственного народа, а также на границе со странами НАТО,

– пояснил Александр Коваленко.

Учитывая вышеописанные причины, Лукашенко не может треть своей армии просто перебросить на границу с Украиной. Для понимания, треть белорусской армии – это около 5000 личного состава. В целом сухопутные войска Беларуси насчитывают несколько менее 15 тысяч военных. По другим данным, цифра может быть несколько больше – около 29 тысяч.

"Лукашенко нужно распределять этот ресурс вдоль всего контроля и для контроля внутренней ситуации. На границе с Украиной сейчас сосредоточено примерно 2000 различных подразделений белорусской армии. Не в какой-то конкретно взятой локации, а вдоль всей границы", – отметил военный обозреватель.

Напомним, что несколько дней назад в министерстве обороны Беларуси сообщили о якобы переброске к границе с Украиной РСЗО "Полонез" и комплексов "Искандер." Кроме того, говорилось также об увеличении сил и средств зенитных ракетных войск. Причиной такого решения стала якобы фиксация "украинских дронов" на своей территории.