"Челка не понравилась": Лукашенко неожиданно сменил посла в России

Белорусский диктатор Александр Лукашенко взялся за кардинальные кадровые изменения. В частности, недавно он уволил четырех министров и главу своей администрации.

Стоит отметить, что Лукашенко также менял нескольких чиновников в военной сфере. Чем не угодил так называемому президенту Беларуси посол в России 24 Каналу рассказала Ольга Романова – председатель фонда "Русь сидящая".

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Интересные изменения в политическом руководстве Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на днях сменил главу своей администрации, министра иностранных дел и посла в России. Новый глава администрации президента теперь является экс-посол Беларуси в России – Дмитрий Крутой. Должность посла занял Александр Рогожник, который был министерством промышленности. Новым министром иностранных дел стал Максим Рыженков.

Лукашенко действительно взялся за кадровые изменения в высшем политическом и военном руководстве Беларуси. К слову, интересно и то, что это происходит на фоне кадровых изменений в России.

Лукашенко перестает кому-то доверять и понимает, что в любом "борделе" нужны перестановки. Этим он и занимается. Да и вы видели, какая у посла была челка? Ну куда же с такой челкой быть послом в Москве?,

– сыронизировала Ольга Романова.

Заметим, что сам Лукашенко заявил, что необходимо повысить эффективность и избавиться от бюрократии в стране. Все назначенцы, к слову, являются молодыми людьми.

Кадровые изменения в России: кратко