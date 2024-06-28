"Челка не понравилась": Лукашенко неожиданно сменил посла в России
Белорусский диктатор Александр Лукашенко взялся за кардинальные кадровые изменения. В частности, недавно он уволил четырех министров и главу своей администрации.
Стоит отметить, что Лукашенко также менял нескольких чиновников в военной сфере. Чем не угодил так называемому президенту Беларуси посол в России 24 Каналу рассказала Ольга Романова – председатель фонда "Русь сидящая".
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Интересные изменения в политическом руководстве Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на днях сменил главу своей администрации, министра иностранных дел и посла в России. Новый глава администрации президента теперь является экс-посол Беларуси в России – Дмитрий Крутой. Должность посла занял Александр Рогожник, который был министерством промышленности. Новым министром иностранных дел стал Максим Рыженков.
Лукашенко действительно взялся за кадровые изменения в высшем политическом и военном руководстве Беларуси. К слову, интересно и то, что это происходит на фоне кадровых изменений в России.
Лукашенко перестает кому-то доверять и понимает, что в любом "борделе" нужны перестановки. Этим он и занимается. Да и вы видели, какая у посла была челка? Ну куда же с такой челкой быть послом в Москве?,
– сыронизировала Ольга Романова.
Заметим, что сам Лукашенко заявил, что необходимо повысить эффективность и избавиться от бюрократии в стране. Все назначенцы, к слову, являются молодыми людьми.
Кадровые изменения в России: кратко
- Недавно Путин уволил заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и генерала армии Павла Попова, заменив их на заместителей министра обороны Анну Цивильову и Павла Фрадкова и первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.
- В Институте изучения войны заметили, что Цивилева – двоюродная племянница Путина, а также жена недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева. Фрадков является сыном бывшего премьер-министра России и самого длинного директора Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова
- По оценкам аналитиков, эти назначения Путина направлены на то, чтобы представить родственников и детей других высокопоставленных чиновников российской общественности.