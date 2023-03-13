Лукашенко похвалил президента Ирана за обход санкций: тот пообещал "поделиться опытом"

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Иран с визитом на 2 дня. В ходе встречи с иранским президентом Лукашенко похвалил его за виртуозный обход санкций.

В Тегеране сообщили, что готовы поделиться с Беларусью своим опытом противостояния санкциям. Об этом Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на пресс-конференции после переговоров, передают белорусские пропагандистские СМИ.

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Иранский президент готов поделиться опытом обхода санкций с Беларусью

В Тегеране Лукашенко похвалил Иран за искусный обход санкций. Он добавил, что страны могут помочь друг другу.

И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия,

– заявил белорусский диктатор.

Об этом иранский президент отметил, что может посоветовать Лукашенко, как лучше обходить западные ограничения. "Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Республикой Беларусь в этом направлении", – заявил Эбрахим Раиси.

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Лукашенко в Иране: зачем диктатору эта поездка

Лукашенко 12 марта прибыл в Иран. Прессслужба белорусского диктатора сообщила, что главной темой переговоров в Тегеране станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Кроме того, особое внимание должны уделить "ситуации в регионе и мире в целом". Также в рамках поездки состоится встреча с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Вероятно, поездка в Иран направлена на то, чтобы найти себе подсанкционного союзника, с которым будет легче обходить ограничения Запада. К слову, раньше Лукашенко посетил Пекин.