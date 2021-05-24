Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общались политолог Владимир Фесенко и советник по юридическим вопросам ОПОРЫ Ольга Коцюруба.

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Лукашенко не испугают санкции

Игорь Яковенко: "Северный поток – 2" – там действительно какая-то неопределенность. Однако, честно говоря, не уверен, что Роман Протасевич станет той каплей, которая переполнит чашу терпения. У меня этой уверенности нет.

На самом деле "Северный поток – 2" – это сильное наказание для Владимира Путина. Однако для Александра Лукашенко – это никакое не наказание, ведь он также не очень заинтересован, чтобы газопровод был достроен, ведь он пойдет не по его территории.

Лукашенко "сидит" на российском бюджете. Плевать он хотел на все эти санкции. Для него принципиально важно продемонстрировать свою крутость. Продемонстрировать своим силовикам, что они всесильны, что они все могут. Он это сделал.

Протасевичу грозит 15 лет (лишения свободы – 24 канал), а если будет предъявлено обвинение в терроризме, что вполне возможно, то расстрел. Однако никакого рационального смысла в этом нет, ведь Протасевич уже некоторое время не является главой NEXTA.

Да, какие-то санкции будут, но это все будет личной трагедией белорусского журналиста. Однако для "бацьки", для его шефа, его куратора – Путина – это, вероятнее всего, не закончится чем-то серьезным.

Что известно о задержании Протасевича? 23 мая в Минске срочно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился блогер и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Вначале причиной назвали якобы минировании, однако после посадки белорусские силовики сразу задержали Романа, его девушку и еще нескольких человек. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение об остановке авиасообщения с Беларусью.

Для чего Протасевич летел в Литву

Игорь Яковенко: Протасевич – глава телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Он собирался открыть еще один канал, для этого летел в Литву.

Протасевич сейчас не является главной фигурой, ради уничтожения которой нужно идти на такие меры. Это вот такой кураж, "лукашенковские понты".



Журналист Роман Протасевич, которого задержали в Беларуси / Фото Euroradio

Деньги Путина для Лукашенко

Игорь Яковенко: Лукашенко полностью сидит на шее. В любой момент он обратится к Путину, а тот даст ему столько денег, столько надо.

Однако там постоянно продолжается попытка выдавить из него признание Крыма. Лукашенко до сих пор не признал Крым. Постоянные какие-то надежды на будущую интеграцию и поглощение.

На самом деле Лукашенко чувствует себя абсолютно спокойно. Какие-то проблемы будут испытывать белорусы. Граждане Беларуси, которые не смогут нормально летать, окажутся окончательно закрытыми в концлагере, который построил Лукашенко.

Вероятные перевыборы на Прикарпатье

Ольга Коцюруба: Мы сформировали заявление, где указали, что лучшим выходом из ситуации было бы проведение повторных выборов. Надо объяснить, в чем заключались нарушения, которые зафиксированы.

Справка. Речь идет о выборах на скандальном округе №87 на Ивано-Франковщине. Там не могут определить победителя, который станет народным депутатом. Основные претенденты – Александр Шевченко от "За майбутнє" и Василий Вирастюк от "Слуги народа".

Центральная избирательная комиссия должна установить, что правдивые результаты выборов установить нельзя. Затем обратиться в парламент, который должен был бы назначить повторные выборы и принять специальный закон, который бы регулировал порядок выделения государственных денег на это.